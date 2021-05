El CVC reclama un pla per a adaptar els museus valencians a les necessitats d'accessibilitat dels visitants

Així figura en l'informe sobre l'accessibilitat als museus de la Comunitat Valenciana que ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat, a l'institució en el seu ple corresponent al mes de maig.

L'informe es basa en les dades obtingudes gràcies a un estudi en el qual es va recaptar informació sobre 37 museus valencians, els resultats revelen "deficiències" en alguns aspectes, com que solament un 13% ofereix informació en braille, i el 5% està en procés d'implantació. Així mateix, només el 15,7% disposa de recursos en llengua de signes i el 13% està en procés d'implantació.

El CVC apunta que destaca el Museu d'Arqueologia d'Alacant, MARQ, per "l'excel·lència en matèria d'accessibilitat", que ha rebut diversos reconeixements.

Malgrat els avanços detectats, el CVC anima al fet que el pressupost de la Generalitat Valenciana incloga línies d'ajuda finalistes als ajuntaments i a les entitats culturals privades sense ànim de lucre per a fer els seus espais més accessibles.

També advoca per que s'establisquen mesures i estàndards de qualitat reals en l'accessibilitat de continguts. Així, recomana que en la creació o adaptació de nous espais culturals s'adopten els principis de "disseny universal", perquè puguen ser usats per totes les persones sense necessitat d'adaptació.

PERSONES CEGUES I SORDES

En aquest punt, assenyala que cal dedicar una atenció especial a l'accessibilitat de les persones cegues i sordes als continguts dels museus, per "la manca evident que es desprèn de les dades d'aquest informe".

Una altra propostes són facilitar l'accés als museus dels voluntaris que acompanyen les persones amb diversitat funcional, sense un cost afegit d'entrada; que els museus que tinguen zones àmplies d'aparcament o pàrquings públics a prop augmenten les places per a les persones amb mobilitat reduïda; i que s'incloga en els currículums dels estudis de Gestió Cultural, Museografia, Arquitectura, Disseny i uns altres el concepte de cultura inclusiva.

Finalment, el CVC demana crear programes de formació per als professionals del sector cultural, perquè tenen en compte la diversitat funcional i l'accessibilitat com a part intrínseca del treball; que es demane col·laboració a les associacions de persones amb diversitat funcional (CERMI, ONCE, FESORD...) en l'elaboració dels continguts dels museus i altres espais culturals implantant estratègies de cooperació institucional i que es fomente l'ocupació de persones amb diversitat funcional en museus i altres espais culturals.