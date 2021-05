Dos de les sis assassinades per violència masclista la setmana passada havien denunciat i només una tenia protecció

Entre el 17 i el 23 de maig s'han comptabilitzat sis assassinats per aquesta xacra: cinc dones i un menor de 7 anys. A més, aquests successos deixen sis orfes menors d'edat.

Aquestes xifres van portar a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha convocar una reunió d'urgència, el divendres 21 de maig, del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, amb l'objectiu de trobar els possibles errors existents en matèria de prevenció i atenció a aquestes víctimes.

Montero havia cridat ja a "reflexionar" en aquest sentit després de l'assassinat d'una dona de 60 anys a Sagunt (València), el passat 9 de maig, que havia denunciat la seua situació huit dies abans del succés. Des d'aleshores, pesava sobre el seu presumpte agressor una ordre d'allunyament que no va complir.

El mateix ha ocorregut dos setmanes després, aquest diumenge 23 de maig, en el cas registrat a Saragossa. El presumpte agressor de Katia, una dona d'origen nicaragüenc de 35 anys, també tenia en vigor una ordre d'allunyament de la víctima després de diverses denúncies interposades per ella, a més d'antecedents per violència de gènere.

DOS DENÚNCIES A BALEARS

També la víctima de Sa Pobla (Mallorca), una dona de 28 anys assassinada el 17 de maig al costat del seu fill de 7, havia denunciat en dos ocasions al seu presumpte agressor: en 2012 i en 2018, segons ha informat la delegada de Govern a Balears, Aina Calvo.

Segons ha explicat, després de la primera denúncia pesava sobre aquest home una ordre d'allunyament. No obstant açò, el cessament de les amenaces i la "desaparició" de l'agressor va provocar el seu alçament. La víctima va tornar al programa Viogén quan va posar la segona denúncia, encara que en 2019 el protocol "va seguir les vies previstes" quan la dona va declarar el retorn a "una suposada normalitat" en la relació.

Per a Calvo, no hi ha "indicis" que s'hagen produït errors en el sistema de protecció i seguiment dels casos de violència de gènere Viogen en aquest cas perquè, ha indicat, va ser la pròpia denunciant la que va eixir del programa argumentant que no existien símptomes o risc d'amenaces i que, encara així, es manté un protocol de "contravigilancia" sobre ella.

Aquestes tres dones, les víctimes de València, Balears i Zaragoza, són les úniques víctimes que havien presentat denúncia prèvia de les 14 assassinades per violència de gènere en el que va de 2021, segons les dades d'Igualtat, arreplegats per Europa Press.

El Ministeri crida ara a revisar els protocols que se segueixen en aquests casos. Després de la reunió del Pacte d'Estat, els seus actors han acordat realitzar un diagnòstic de la situació per a informar sobre els possibles errors del sistema. Aquest diagnòstic, segons va informar la pròpia Montero, haurà d'entregar-se en una setmana. A partir d'ell s'iniciarà una fase d'avaluació.

L'objectiu, va apuntar la titular d'Igualtat, és actualitzar i modernitzar l'atenció a les víctimes d'aquesta xacra.

Des de 2003 han mort 1.092 dones per violència de gènere. Segons l'última actualització, la meitat de les víctimes mortals d'enguany ho van ser a les mans dels seus cònjuges i l'altra meitat a les mans de la seua ex-parella o en fase de ruptura. Del total, huit encara convivien amb el seu agressor. Hi ha huit víctimes espanyoles i sis estrangeres i el 35,7 per cent tenien entre 41 i 50 anys. Madrid i Catalunya acumulen el major nombre de mortes enguany, amb quatre cadascuna.