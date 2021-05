Puy, sobre si Feijóo optará a un nuevo mandato, recurre a la "filosofía" del Atlético y aboga por ir "partido a partido"

"Estamos iniciando la legislatura, no llevamos ni un año. Estamos luchando un partido importante que hay que ganar, que es la pandemia. Vayamos partido a partido", ha manifestado en respuesta a los periodistas al ser preguntado por las declaraciones a la Cadena Ser en las que Feijóo no descartó esta posibilidad pero aseguró que él está "pensando en la Galicia del año 22".

Al respecto, Pedro Puy ha sostenido que "aún falta mucho" para que pudiese haber un quinto mandato. "En política, hablar a tres años y pico vista no es algo recomendable", ha afirmado.

Con todo, ha puesto en valor que en las últimas elecciones, "al igual que lo que sucedió en el tercer mandato, en el segundo y el primero", "la mayoría de Galicia entendió que lo mejor para Galicia es que gobierne el señor Feijóo".

EL PSDEG PIDE "CENTRARSE EN LA PANDEMIA"

También preguntado al respecto, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha considerado que es el momento de "estar centrados en la pandemia". "Entiendo que Feijóo tenga sus planteamientos y estrategias, pero creemos que la prioridad es luchar contra el virus y reactivar la economía", ha afirmado.

Tras rechazar entrar en "especulaciones" sobre un "escenario para el que falta mucho tiempo", ha asegurado que lo que le pide a Feijóo es "que gobierne Galicia".

"No sé si Feijóo va a incumplir sus promesas en el ámbito del Partido Popular, a mi lo que me preocupa es que no incumpla con los gallegos y gallegas, que genere reactivación económica, que de empleo a los ciudadanos, que permita una desescalada con una sanidad pública más fuerte y que trabaje en beneficio de los gallegos en vez de en clave del Partido Popular", ha zanjado.