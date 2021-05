Andreu sobre Brahim Ghali: "Hay que colaborar siempre con el Ministerio e intentar normalizar las situaciones"

Andreu, en declaraciones a los medios de comunicación al término del acto de cambio de nombre del colegio General Yagüe a Ana María Matute, y preguntada por los medios de comunicación, ha abogado por la "comunicación entre países".

Aunque ha comenzado pidiendo a los periodistas que contacten con el Ministerio de Asuntos Exteriores porque la ministra "está respondiendo a las preguntas convenientemente", repreguntada por su opinión personal sobre la crisis entre Marruecos y España, ha dicho: "Mi opinión personal es que entre países amigos y entre países que colaboran debe haber comunicación y no se debe utilizar nada para cualquier conflicto político".

"Puntualmente", ha añadido, "el equilibrio que se mantiene entre países, un equilibrio lógico, se desestabiliza un poquito, pero afortunadamente la buena intención entre países para el arreglo verbal es el que debe ser".

Ha creído que, "sencillamente, ante determinadas crisis lo que hay que hacer es hablar y llegar a una solución de equilibrio y de paz social por encima de todo".

Con respecto a si le resulta incómoda su presencia en La Rioja ha afirmado: "La situación es la que es y el Ministerio de Asuntos Exteriores es el que se hace cargo de todo esto".

"Hay que colaborar siempre con el Ministerio, con el Gobierno, e intentar por encima de todo normalizar las situaciones, y que no haya un conflicto que supone que personas pongan en riesgo su vida porque un gobierno u otro no los acoge bien, no los controla bien".

Ha añadido: "Afortunadamente, ahora, se encuentran en conversaciones ambos países y la situación se ha normalizado y eso es lo que vale; y el Ministerio está haciendo la tarea que tiene que hacer, supongo, porque la normalización ha llegado al entorno".