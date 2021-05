Ronaldo, tras el "palo" del descenso, se marca el objetivo de ascender "inmediatamente" y se irá cuando deje "un legado"

El directivo brasileño, exfutbolista y doble campeón del Mundo ha comparecido este lunes en rueda de prensa en el estadio José Zorrilla después de que el pasado sábado se consumara el descenso del Real Valladolid a Segunda División, después de tres temporadas en la máxima categoría, todas ellas con Ronaldo Nazário como máximo accionista desde su desembarco en el club en septiembre de 2018.

Durante más de 45 minutos de rueda de prensa, el que fuera jugador de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, entre otros equipos, ha comparecido enfundado en una chaqueta deportiva de la indumentaria oficial del primer equipo y ha calificado el descenso de "palo muy gordo", al tiempo que ha reconocido los errores cometidos "por todos", ya que tiene claro que "el descenso está ahí" y eso quiere decir que ha habido "fallos".

Ante las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación, de las que ha acabado por señalar que en muchos casos se reiteraban sobre los mismos asuntos, Ronaldo ha dejado "un mensaje claro" en el sentido de que no se irá de la Presidencia hasta que no pueda "dejar un legado".

"Estoy donde quiero estar, estoy ilusionado con lo que estoy haciendo", ha aseverado el directivo, que ha defendido que no pone "plazos" a su ciclo en la entidad, al tiempo que ha marcado tres condiciones para determinar esa 'herencia' que quiere legar al club: el equipo "consolidado" en la Primera División", obtener la propiedad del estadio José Zorrilla y concluir el proyecto de Ciudad Deportiva, con "al menos cuatro campos más".

Por el momento, ha negado que hayan llegado ofertas por el club, y ha señalado que en el momento en el que su legado esté hecho confía en que llegarán porque tanto la entidad como la ciudad son "atractivas".

Por ello, tras "un día de luto deportivo" y todavía con el trabajo de "digerir" el golpe que supone el descenso a Segunda, Ronaldo y el equipo directivo ya trabajan en el proyecto para la próxima campaña, con la dificultad de contar con menos presupuesto pero con la consciencia de que aun así el Real Valladolid podrá ser el "segundo o tercer" club más potente económicamente de la categoría.

Así, ha marcado el objetivo de subir a primera "inmediatamente" y de forma preferible en uno de los dos primeros puestos que dan una plaza de ascenso directo. "No he dicho que sea fácil, pero tenemos que trabajar y pelear con el objetivo claro del ascenso directo", ha subrayado Ronaldo, que en cualquier caso no ha querido compararse con el Espanyol, club que esta temporada ha logrado el ascenso con varias jornadas de margen menos de un año después de perder la categoría.

"LA BASE DEL EQUIPO VA A PERMANECER"

Para el directivo blanquivioleta es importante que la plantilla cuente actualmente con "40 jugadores con contrato del primer equipo", por lo que estima que el Real Valladolid no tendrá problema en confeccionar una plantilla, al tiempo que ha incidido en que "la base del equipo va a permanecer".

Para conocer nombres, principalmente los de los nuevos entrenador y director deportivo, ha apuntado que se conocerán "a partir de la próxima semana", pero ha pedido "paciencia" ya que "saldrán muchos nombres", algunos ya apuntados hoy por la prensa como el actual técnico de las categorías inferiores del club Julio Baptista o Fernando Hierro. Sobre la posible incorporación al equipo directivo de su compatriota Paulo André Cren ha apuntado que "habrá noticias" también la semana que viene.

SERGIO GONZÁLEZ Y MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ

El presidente del conjunto blanquivioleta ha aprovechado para dejar un mensaje de despedida y agradecimiento al exentrenador, Sergio González, y el exdirector deportivo, Miguel Ángel Gómez, cuyos despidos se comunicaron oficialmente este domingo.

En cuanto al técnico catalán, Ronaldo ha apuntado que ha hablado con él este lunes y que le habría gustado poder verle, algo que por ahora no ha sido posible. En el papel de Sergio se ha detenido en mayor medida, ya que los profesionales de los medios de comunicación se han interesado en los motivos por los que el brasileño asumió la decisión de no cesar del cargo al técnico que logró el ascenso hace tres años.

"NO ME ARREPIENTO"

"No me arrepiento para nada de haber seguido mis principios y haber mantenido a Sergio. Se pueden hacer muchas lecturas del hecho y preguntarse por qué no tomé la decisión en diciembre cuando las cosas estaban igual de mal, pero mi sentido de la justicia me ha hecho tomar la decisión de mantenerle en el banquillo", ha insistido, antes de recalcar que él ha creído siempre en la capacidad de superación de la plantilla.

Asimismo, ha explicado que "hay datos suficientes" para comprobar que de los equipos que están en situación de crisis, el 55 por ciento de los que optan por mantener al entrenador en el cargo logran la permanencia, al tiempo que ha recordado que su experiencia como futbolista le ha dejado la "filosofía" de que "siempre que hubo cambios no se cumplían los objetivos".

En cualquier caso, no ha querido cargar las culpas en nadie en concreto, ya que también ha recordado que ha sido un "año muy duro" para el equipo, con errores, pero también ha faltado suerte para haber logrado "cinco puntos" que estaban prácticamente ganados pero se terminaron por escapar.

También ha destacado el peso que ha podido tener la ausencia de público en el estadio y se ha mostrado convencido de que con los aficionados junto al equipo "igual la historia había sido otra".

A este respecto, ni Ronaldo ni el vicepresidente del club, David Espinar, que le ha acompañado en la rueda de prensa, han podido dar detalles sobre la campaña de abonados de la temporada 2021/2022 ya que "hay que ver que va a pasar con la entrada de público a los estadios". Eso sí, el directivo brasileño ha señalado el objetivo de "tener a la gente con nosotros", no sin recordar que aunque "se respetan todas las opiniones" considera que nadie acude al estadio obligado, por lo que aboga por no confundir los papeles y opiniones de los aficionados con los de los directivos.

CONVERSACIÓN CON ÓSCAR PUENTE

El presidente del Real Valladolid ha recalcado en varias ocasiones que el balance de estos últimos años ha sido positivo en muchos aspectos, como el institucional o el de las instalaciones y ha incidido en que no van a "abandonar" el proyecto de mejora que hay en marcha.

En este sentido, ha apuntado que ha hablado con el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, quien le ha trasladado que el Ayuntamiento "sigue en pie" con la idea de mejorar el entorno del estadio José Zorrilla y se hará cargo de la parte que se propuso. Por otro lado, el club deberá ver "qué presupuesto" puede tener y con cuanto dinero contará para seguir con la ampliación de la ciudad deportiva, a la que considera que "quizás le faltan cuatro campos para estar todos instalados".

Con esa ampliación, ha añadido, podría llegar el momento de incorporar a la entidad un club propio de fútbol femenino.