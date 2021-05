Cvirus.- PP pide conceder Medallas al Mérito a Policía Nacional, Local y Guardia Civil por labor en pandemia

En concreto, el PP pide que el Ayuntamiento solicite al Gobierno central que conceda la Medalla al Mérito Policial a la Policía Nacional y la Medalla al Mérito de la Guardia Civil, ambas con distintivo blanco y distintivo rojo -a los fallecidos por COVID- de manera colectiva a todos, por el trabajo realizado y que continúan realizando con motivo de la pandemia.

De igual modo, se solicita al Gobierno central que conceda a la Policía Local de Málaga "la medalla al mérito policial por el trabajo realizado y que continúa realizando con motivo de la pandemia, atendiendo además a la situación de excepcionalidad de haber estado bajo el mando único del Ministerio del Interior durante el estado de alarma".

En la moción, el PP en el Ayuntamiento recuerda que el 14 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros decretaba el estado de alarma en España debido a la pandemia, que finalizó el 9 de mayo de 2021, valorando "el papel fundamental" de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

"Tanto Policía Nacional, como Guardia Civil y, por supuesto, las policías locales en sus respectivos ámbitos de actuación, han venido realizando un trabajo ejemplar para controlar que se cumplían las normas y garantizar el mantenimiento del orden social", han destacado, al tiempo que han recordado que durante el primer estado de alarma todas las policías locales del país actuaron bajo un mando único -Ministerio del Interior-.

En este sentido, han subrayado que su papel "no ha sido meramente el de asegurar la adopción de medidas coercitivas contra quienes incumplían lo establecido sino que han ayudado a informar y explicar a la ciudadanía las medidas adoptadas por el Gobierno (en un contexto en el que ha cundido la desinformación, provocada en muchos casos por las continuas actualizaciones de medidas restrictivas en función de la evolución del número de contagios) y han realizado tareas humanitarias y de colaboración que, en gran medida, quedan fuera de sus competencias".

"Su esfuerzo y profesionalidad ha hecho posible asegurar el cumplimiento de los cierres perimetrales, del toque de queda, del uso de la mascarilla o de los aforos permitidos en cada caso y eso ha permitido ir poniendo coto al virus y lograr una bajada de las cifras de contagios", han dicho.

Al respecto, han destacado que, en un principio, "el desconocimiento acerca del virus, mientras se propagaba a gran velocidad, fue un inconveniente añadido a su trabajo pero no les impidió continuar adelante".

"El desarrollo de sus tareas, además, en contacto continuo con la ciudadanía y con quienes cometen infracciones, en muchos casos potenciales propagadores del virus, les ha hecho asumir riesgos, mayores si cabe, a los que habitualmente manejan y tienen asumidos".

Asimismo, han agregado que "su trabajo no solo no ha parado durante la pandemia, sino que se ha visto incrementado. Y no solo ha sido importante durante el tiempo en el que el estado de alarma ha estado en vigor sino también ahora", recordando "su actuación el fin de semana del pasado 9 de mayo, cuando miles de jóvenes de toda España se concentraron para beber alcohol en la vía pública y celebrar, de forma absolutamente irresponsable y censurable, el fin de algunas de las restricciones".

"La pandemia ha permitido poner en valor la labor que realizan estos profesionales y ha evidenciado su vocación de servicio público y de entrega", han asegurado, aludiendo, en este sentido, un estudio publicado por el CIS el pasado mes de noviembre explicaba que para el 50 por ciento de los encuestados, su opinión de la Policía Nacional era, a raíz de la pandemia, mejor que antes de ella; lo mismo ocurre con la Guardia Civil, con un 54 por ciento , y con la policía Local, con otro 50 por ciento.

Es mas, han asegurado que no se debe olvidar "que han compatibilizado la labor que realizan ligada a la pandemia, con otras tareas -algunas cotidianas y otras de carácter excepcional- como el trabajo desarrollado estos días a raíz del asalto de miles de personas procedentes de Marruecos a la frontera de Ceuta".

"Aquí, en condiciones adversas, han tenido oportunidad de demostrar que más que una labor de control, han realizado una excepcional tarea humanitaria, tal y como evidencian las imágenes de guardias civiles que han rescatado del agua a bebés cuyas familias trataban de acceder a la ciudad española; esas imágenes, aún guardadas en la retina de millones de españoles, nos hacen a todos sentir orgullosos del trabajo de estos cuerpos", han concluido.