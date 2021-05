El ICHH hace un llamamiento urgente a los canarios para donar sangre de los grupos A+, A- y O+

Según ha recordado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la donación de sangre es un pilar fundamental para el normal funcionamiento del sistema sanitario.

En Canarias hacen falta 300 donaciones de sangre diarias para atender tanto la actividad hospitalaria programada como las urgencias: tratamientos de pacientes oncológicos, leucemias, cirugías, trasplantes, accidentes de tráfico, partos con complicaciones... que necesitan transfusiones de sangre o hemoderivados de los diferentes grupos sanguíneos.

Por su parte, el ICHH ya ha puesto en marcha las medidas correctoras oportunas habituales, dirigiéndose mediante SMS a las personas donantes de sangre de estos grupos, registradas en sus bases de datos, y reforzando los avisos masivos a través de sus redes sociales.

DÓNDE DONAR SANGRE

El ICHH mantiene operativos esta semana distintos puntos de donación temporal en el interior de edificios y locales públicos situados a pie de calle en los municipios de San Bartolomé (Lanzarote), Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Santa María de Guía, Agüimes, Telde, Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), San Cristóbal de La Laguna, Güímar, Icod de los Vinos y Puerto de la Cruz, además de los puntos fijos disponibles en todo el Archipiélago.

Para donar sangre en Canarias hay que tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilogramos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la COVID-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Las personas interesadas pueden contestar a este cuestionario de autoevaluación para conocer si pueden donar sangre antes de pedir cita previa o desplazarse a la sala de donación: