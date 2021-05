Ribó resta importancia a que la comisión europea de Peticiones avale la ampliación del Puerto

"Es una comisión de peticiones: ni más ni menos", ha zanjado en una comparecencia tras una reunión con el comité de empresa de la mayor de las tres terminales del Puerto para abordar las consecuencias de la ampliación en el empleo.

Ribó ha recordado que cuando era diputado realizó peticiones a este órgano del Europarlamento, que "a veces acepta y a veces no", y ha asegurado que "es una cosa muy sencillita y no tiene mucha importancia", ya que "no impide que puedas presentar a los tribunales cualquier demanda". "No tiene la importancia de los titulares de hoy", ha recalcado.

A su juicio, lo que dice la resolución realizada por esta institución es que "en el momento actual no se puede decidir aún", a falta de estudiarlo en profundidad. "Todavía no sabemos el proyecto definitivo", ha constatado.

En concreto, la Comisión de Peticiones afirma que no ha podido identificar "ningún indicio de posible infracción de la legislación medioambiental de la UE" y concluye que "no puede dar más seguimiento a este caso", respondiendo así a una alegación realizada por un ciudadano sobre esta infraestructura, según ha informado este lunes la propia APV.

Esta respuesta se suma al reciente informe realizado por Puertos del Estado en el que señala que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación norte del puerto de València, concedida en 2007, sigue vigente y que la APV es la encargada de valorar la necesidad de una nueva evaluación.

El informe recoge que el proyecto cuenta con DIA favorable y que "las obras comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de esta, por lo que se considera que la DIA está vigente, puesto que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental, incluyendo la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental".

Tras conocer la respuesta, desde la APV han asegurado que el proyecto "combina crecimiento económico con sostenibilidad" y han garantizado que "cumplirá minuciosa y escrupulosamente con todas y cada una de las observaciones que ha planteado Puertos del Estado y los indicadores contemplados en la DIA". "La nueva terminal va a ser la más avanzada medioambientalmente del mundo y va a contribuir a generar empleo y riqueza" en la Comunitat Valenciana y España, han augurado.

"POCAS BENDICIONES"

Ribó, al margen de esta resolución, ha asegurado que el proyecto del Puerto tiene "pocas bendiciones" y ha puesto como ejemplo la postura del Ministerio para la Transición Ecológica de que "la responsabilidad corresponde a la autoridad portuaria". "No es una bendición", ha ahondado, "sino darle la responsabilidad para que tome una decisión".

En general, ha vuelto a advertir sobre los "peligros" que ve en la ampliación: la movilidad, la afección a las playas y al paisaje, el empleo o los más de 3,5 millones de metros cúbicos necesarios de material de relleno. "Si se resuelven estos problemas, podemos hablar", ha garantizado, aunque "desde luego" si no es así mantendrá "una actitud crítica y negativa con la ampliación".

Para Ribó, el principal riesgo "clarísimo" para la ciudad y el área metropolitana es el acceso norte que establece el proyecto y "supone un túnel de no se sabe cuántos kilómetros". "La media son 300 millones de euros por kilómetro. ¿Eso quién lo paga? ¿Lo tenemos que pagar los valencianos?", se ha preguntado, defendiendo las estaciones intermodales en puertos como Melbourne.

En todo caso, ha garantizado que está dispuesto a "hablar con quien sea", ya que prevé seguir con la ronda de contactos y reunirse con otros sectores de los estibadores para "tener la máxima información posible". También quiere estudiar los posibles riesgos de la nueva terminal para el movimiento de grandes buques tras el bloqueo del Canal de Suez.

Sobre si el Ayuntamiento podría ir a los tribunales, Ribó ha asegurado que desconoce "hasta dónde llegar" y ha recordado que ya votó en contra hace dos años en el consejo de administración. Ha vuelto a mostrar sus "serias dudas" de que la DIA 2007 sea válida -"no lo ha dicho ningún tribunal de manera definitiva"- y ha hecho notar que la posición del Ministerio es que corresponde a la APV "y eso no es darle la razón", además de remarcar que la semana pasada no pudo abordar este proyecto con el ministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos, en su visita a la ciudad.

"Un informe ambiental se hace en dos o tres años: si la autoridad portuaria hubiera querido, habría podido hacerlo", ha aseverado, para destacar que el consejo de mayo está suspendido por motivos que desconoce y que "hay un mes de tiempo". Y ha zanjado: "No puedo dar una opinión definitiva porque no la tengo".