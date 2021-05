Leticia Sabater es pillada a la salida de un restaurante con un nuevo "amigo" del que no quiere hacer declaraciones

Hace un mes Leticia Sabater era pillada en un restaurante besándose con un hombre. Algo similar le ha pasado en los últimos días, siendo sorprendida por periodistas a la salida de un restaurante en Madrid.

La cantante iba con un "amigo venezolano" del que no quiso hacer declaraciones, más allá de decir que era su amigo y que no iba a decir nada al respecto. No obstante, ambos iban caminando de la mano por la calle en actitud cariñosa.

Este hombre no parece ser el mismo con el que fue cazada en abril, pero tampoco se conocen detalles que lo confirmen. Al parecer, el chico con el que fue vista por última vez se llama Moisés Caprile.

Mientras periodistas de Europa Press intentaban obtener alguna respuesta concreta por parte de Leticia, esta no hacía más que repetir que Caprile "es un amigo", sin dar muchos más datos más allá de su nombre y su nacionalidad.

No obstante, en un momento dado, Leticia se para en la acera frente a las cámaras y le da un beso en la boca a su "amigo", demostrando que algo más que amistad hay entre ellos, pero que quizá sea pronto para catalogarlo.

Por otro lado, aprovechó la ocasión para hablar de su próxima canción del verano Banana Kiki, que según ella misma "va a ser una explosión, va a ser espectacular". El tema podrá escucharse a partir del 7 de junio.