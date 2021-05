El bitllet senzill QR arribarà a les línies de Metrobus a partir del 31 de maig

Aquest bitllet senzill, per a qualsevol origen i destinació de l'àrea metropolitana de València, tindrà el mateix cost que l'efectiu, segons ha avançat el conseller Arcadi España en la seua visita a Llíria, en la qual ha estat acompanyat pel director de l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), Manuel Martínez.

Així, ha apuntat que, a través de l'ús del mòbil, que gaudeix d'una "àmplia presència" en la major part de la població, es facilita el pagament per a "acostar als valencians i valencianes una opció de compra més sostenible i segura", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En aquest sentit, ha remarcat que l'Administració autonòmica "avança" en la millora de la mobilitat amb projectes com les noves llançadores entre els principals polígons industrials i la ciutat de València, l'augment del nombre de línies que connecten els municipis de l'àrea metropolitana o la implantació del Bono10, que suposa un estalvi mitjà del 30 per cent per a les persones usuàries.

No obstant açò, ha destacat que ara es dóna "un pas més" i es millora, a més de l'accés, l'accessibilitat al sistema de transport públic, ja que la nova aplicació incorpora la possibilitat d'adquirir els títols mitjançant la veu, un aspecte que, ha augurat, facilitarà la compra a les persones amb discapacitat visual o auditiva.

TRANSICIÓ DIGITAL

Amb aquesta iniciativa, ha valorat el conseller, l'ATMV s'adapta a les noves plataformes de pagament i avança en la digitalització del sistema de transport públic, una "pedra angular per a la seua potenciació", al mateix temps que "s'alinea amb la transició digital", un dels "vectors de transformació" de la Unió Europea, així com amb les línies d'actuació de l'Estratègia de Mobilitat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Durant les primeres setmanes, les persones usuàries del nou sistema hauran de mostrar el bitllet comprat (QR dinàmic) als conductors i, posteriorment, s'instal·laran noves validadores que faciliten la lectura del mateix i que permeten implantar tant el bitllet senzill com el Bo 10 de Metrobus.

Aquesta nova forma de pagament s'ha aconseguit amb una col·laboració entre l'ATMV, l'empresa de l'app Passgo, l'Universitat Politècnica de València i l'empresa de xarxa de vendes de l'Autoritat, Logista.