Generalitat defèn l'ampliació de la CV-35 com a "corredor de transport" per a connectar ciutat i interior

Arcadi España, en la seua visita aquest dilluns a l'ampliació de la CV-35, ha destacat la inversió de la Generalitat de 34 milions d'euros per a aquestes dos actuacions en la CV-35, d'una banda, el tercer carril que connecta La Pobla de Vallbona amb Llíria i, per una altra, la duplicació de la via entre Llosa del Bisbe i Casinos.

Per al titular d'Obres Públiques, aquestes actuacions van a repercutir "molt favorablement" en factors "clau", en primer lloc, l'econòmic. Segons el conseller, la CV-35 és una via de comunicació "imprescindible" per a connectar l'interior i la costa i "fonamental" per a lluitar contra la despoblació i "activar econòmicament tota les comarques i els municipis de l'interior", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

A més, ha remarcat el factor de seguretat vial, ja que, gràcies a aquesta via de gran capacitat, ara es redueix els temps de recorregut i es millora la sinistralitat en aquesta estructura "fonamental per a l'equilibri entre la costa i l'interior".

En aquest sentit, Arcadi España ha afirmat que la Generalitat va "donant passos cap a avant" per a "equilibrar l'interior i la costa" i perquè la població de l'interior tinga "els mateixos drets que la de la costa", una circumstància que, ha defès, passa per "tindre les infraestructures necessàries que ens connecten a tots i a totes independentment d'on tinguem la nostra residència".

Finalment, el conseller ha destacat que la millora de la CV-35 "també beneficia el creixement econòmic en eixe corredor industrial que hi ha al voltant d'aquesta carretera i permet millorar els accessos perquè les empreses puguen continuar creixent i generar riquesa i ocupació".

AMPLIACIÓ CV-35

L'actuació que ha dut a terme la Conselleria ha consistit en la construcció d'un tercer carril de l'autovia CV-35, de 6,45 km en cada sentit, entre la Pobla de Vallbona i l'enllaç d'accés nord a Llíria.

Igualment, s'ha realitzat la duplicació de calçada de la CV-35 entre el final del tram d'autovia executat en la primera fase que arribava fins a Casinos i el final de la concessió que està a la Llosa del Bisbe. En concret, la longitud d'aquesta actuació de desdoblament de calçada ha sigut de 15,49 km.

Les característiques geomètriques mínimes tingudes en compte per al disseny de tots dos projectes corresponen a una velocitat de projecte de 120 quilòmetres/hora. Les obres han suposat una inversió de la Conselleria d'11.855.572 euros per al tercer carril i 22.441.834 euros per a la duplicació de calçada entre Casinos i Llosa.