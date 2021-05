Memoria.-Andalucía Republicana pide agilizar el comité de expertos y prepara una vigilia en Macarena por Queipo

El portavoz de 'Andalucía Republicana', José Manuel García, ha indicado a Europa Press que se espera que en ese listado que se elabora de elementos contrarios a la normativa se incluya la tumba del militar golpista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena de Sevilla. De hecho, recuerda que se encuentra paralizada en estos momentos la denuncia que esta organización iba a interponer para reclamar la salida de los restos del militar franquista del citado emplazamiento a la espera del dictamen del citado comité de expertos.

En ese marco, tanto desde el movimiento republicano de Andalucía como por parte del movimiento memorialista se ha convocado en la madrugada del 17 al 18 de julio, fecha en la que se produjo en 1936 el inicio del golpe militar contra la República, una vigilia antifascista ante las puertas de la basílica de la Macarena para exigir la salida de los restos de este militar "del lugar de honor" que ocupa en el templo. Esta acción no se pudo realizar el año pasado por la pandemia originada por el coronavirus.

García ha lamentado el retraso y ha pedido que "se resuelva de una vez", tras advertir de que se trata de "demasiado tiempo" para elaborar el listado por parte de la Junta de Andalucía, especialmente si se tiene en cuenta que las asociaciones memorialistas ya contaban con listados realizados que han sido aportados para su análisis. Concretamente, en el caso de Sevilla se ha aportado un listado de 56 elementos que incumplirían la normativa, entre los que se encuentra la tumba del militar golpista.

En este sentido, desde Andalucía Republicana se espera que la Junta no haya conformado este comité "sólo para decir que ha cumplido con la ley", pero dejando finalmente que "no tenga funcionamiento para que la norma quede enterrada". "No debe eternizarse el proceso", concluye, tras advertir de que se procederá a interponer una denuncia si finalmente la tumba de Queipo no es incluida en el listado de elementos a retirar.