Alacant registra el segon dia més plujós de maig en més d'un segle, amb 53,8 l/m2 en 24 hores

El registre de l'Aeroport d'Alacant-Elx ha sigut de 61 l/m2, el més alt en 24 hores en un mes de maig en la seua sèrie històrica (1967-2021). A més, en el centre de la ciutat il·licitana s'han arreplegat 52,1 l/m2 i s'ha superat el valor de 1982, quan es van aconseguir 42,2, per la qual cosa es converteix en la xifra més alta en 24 hores en un mes de maig des de l'inici de la sèrie en 1955, tal com han indicat tant AEMET com el laboratori de Climatologia de la UA.

De la resta de la província, l'indicador més elevat ha sigut l'Atzúbia amb 70,6 l/m2 en les últimes 24 hores. Així mateix, han caigut 64 l/m2 al Pinós; 61,2 a Rojales; 60 a Barx; 58,4 a Novelda; 53,6 a Agres; 52,8 a Vilallonga; 50 a Alcoi i 46,6 a Oriola.

En concret, a Rojales, amb dades des de 1971, s'ha superat el màxim registre de precipitació acumulada en 24 hores enfront de l'anterior xifra del 27 de maig de 1990, de 53,0. De fet, una unitat de bombers ha hagut d'intervenir pel despreniment de part d'un mur a causa del trencament d'una tanca per les precipitacions caigudes durant la nit del diumenge en el municipi, sense que s'haja registrat cap ferit.