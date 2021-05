Sindicatos de Geacam amenazan con concentrarse ante las puertas del Buero Vallejo en Guadalajara el Día de la Región

Así lo han puesto de manifiesto UGT y CCOO en la concentración convocada este lunes por los sindicatos de clase, ante las puertas de la Delegación de la Junta en la capital alcarreña, donde han asistido más de un centenar de trabajadores, en la primera jornada de huelga para exigir "dar marcha atrás a los recortes en personal y en medios", y la negociación de un convenio colectivo que dé una solución a la "alta conflictividad laboral".

"Es posible que eso ocurra -manifestarse ante el Buero- porque no tiene sentido que se dé el premio a la empresa pública de Castilla-La Mancha y que los trabajadores estén como están hoy aquí", ha afirmado el secretario regional de CCOO-Industria en Castilla-La Mancha, Ángel León, a los medios.

Delante de pancartas en las que se podía leer 'Menos recortes', 'Interinos puteados. Menos gratitud y más contratación', León se ha preguntado qué explicación tiene el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, para, por un lado dar el reconocimiento por su labor a Geacam, mientras tiene a la plantilla de 2.300 trabajadores sin regular sus condiciones laborales. "No es de recibo", ha dicho tras apelar al diálogo social "ya".

No ha negado que haya habido contactos con la Junta el viernes y el sábado pero ha afirmado que no van a aceptar "de ninguna manera" con cerrar "un acuerdo en falso" que lleve al deterioro de este servicio.

Una masiva y ruidosa concentración en la que los sindicatos han pedido a la Consejería de Desarrollo Sostenible un "¡basta ya!" a los recortes que está realizando con el visto bueno de la empresa Geacam porque "nos están tratando como a temporeros y trabajadores a la carta. Nos están tratando peor que a despojos para llevarnos a la boca del lobo", ha apuntado la coordinadora regional de UGT-Geacam, Rosario Madrigal.

VOLVIENDO A LA SITUACIÓN DE 2005

Según ha añadido, se está volviendo a la situación vivida en el año 2005 -año en el que hubo once muertos en el incendio de Riba de Saelices-, año en el que hubo que lamentar vidas humanas. Considera una "burla" la actitud de la Consejería de Desarrollo Sostenible hacia ellos.

El delegado de CCOO en la provincia de Guadalajara, Iñaki Blanco, ha asegurado que los sindicatos irán donde haga falta para reclamar sus derechos, y ha incidido en que ellos quieren negociar pero que la Junta les está "poniendo la zancadilla".

Con respeto a la huelga convocada en Geacam y que se inicia este lunes en Guadalajara, el miércoles 26 harán huelga en Albacete y Ciudad Real y el viernes 28 en Cuenca y Toledo, unos paros que se prolongarán a lo largo de todo el día y de momento solo son un aviso.

No obstante, han manifestado que si la situación no se reconduce, seguirán así durante la campaña de extinción haciendo huelga.En el caso de Guadalajara, de 279 trabajadores, solo 19 han decidido libremente no ejercer el derecho a huelga, ha dicho Blanco.

Ambos sindicatos han vuelto a insistir en que ellos si quieren sentarse a negociar aun reconociendo que hay líneas rojas por debajo de las cuales no van a pasar porque quieren obligar a que saquen las tasas de reposición del año 2019 y 20202.

De su lado, el delegado de UGT en Guadalajara, Raúl Barahona, ha dicho al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que está equivocado si se cree que esto se va a solucionar diciendo "medias verdades". "Es increíble que mientras otras comunidades autónomas aumentan el personal, en Castilla-La Mancha se haga al contrario", ha concluido invitando a Escudero y sus colaboradores a "recapacitar".