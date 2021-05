Cinema Jove dedica un cicle a pel·lícules ambientades en instituts amb obres de Louis Malle o Gus van Sant

Cinema Jove celebrarà la fi de curs d'"una part important del seu públic potencial" amb el cicle 'High School', que reuneix pel·lícules contextualitzades en instituts de secundària i firmades per noms com Louis Malle, Gus van Sant, Olivia Wilde o Pilar Palomero, entre uns altres.

Amb aquesta selecció, el Festival Internacional de Cinema de València es mostra com un certamen "jove, no solament a través de l'edat dels directors a concurs en les seccions oficials, sinó també amb la dels protagonistes de la seua programació".

"Hem triat com a temàtica l'espai físic on més temps passen les persones d'entre 12 i 18 anys, l'institut. La premissa és veure el lloc on els adolescents aprenen, tant referent als continguts acadèmics, com a les lliçons vitals que no estan arreplegades en les seues anotacions", distingeix el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.

L'Espai Turia és la segona seu a l'aire lliure del festival, al costat del Centre del Carme. En tots dos casos, l'aforament serà limitat i en l'accés s'aplicaran les mesures sanitàries disposades per les autoritats d'acord amb el compromís de Cinema Jove amb la situació de pandèmia.

El pas a l'adolescència, els primers contactes amb l'alcohol i les drogues, la iniciació sexual, el debat sobre l'ús d'armes als Estats Units i les relacions de poder tant entre professors i alumnes com entre gèneres s'alternaran durant nou dies, del 18 al 26 de juny, en l'Espai Turia. La localització és un espai a l'aire lliure condicionat en el carrer Conde de Montornés, 15, que suposa la primera col·laboració derivada de l'acord de patrocini al que el festival ha arribat amb la marca Turia.

No només festes nord-americanes

El cicle inclou comèdies ambientades en la fi de curs dels centres de secundària nord-americans, com és el cas de l'òpera primera de l'actriu Olivia Wilde, 'Súper empollonas' (2019). En la celebrada comèdia adolescent, dues amigues, alumnes brillants, decideixen compensar tant estudi i tan poca diversió convertint la vespra de la seua graduació en una nit boja.

Richard Linklater va fer el propi en 1993 en 'Movida del 76', on se celebra una festa a força de cervesa, marihuana i novatades en l'últim dia de classe d'uns estudiants d'un institut dels anys setanta. Entre els actors de la pel·lícula coral estan uns joveníssims Milla Jovovich, Ben Affleck, Matthew McConaughey i Renée Zellweger.

L'elenc de veus de 'Todo mi instituto hundiéndose en el mar' (Dash Shaw, 2016) també està assortit d'estreles de Hollywood: Lena Dunham, Susan Sarandon i Jason Schwartzman doblen aquesta cinta d'animació, inèdita en els cinemes del nostre país, que entrecreua el cinema de catàstrofes i el cinema de terror dels huitanta.

Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Nicolas Cage i Forest Whitaker es troben entre els protagonistes d''Aquel excitante curso' (Amy Heckerling, 1982), on es plasmen les inquietuds i el dia a dia d'un grup d'estudiants del sud de Califòrnia més interessats a lligar que en els estudis. Cameron Crowe es va basar en la seua novel·la autobiogràfica homònima per al guió.

'Adiós, muchachos' (1987) també té un component autobiogràfic. Louis Malle es va basar en els seus propis records per a perfilar la vida en un internat catòlic per a xics durant l'ocupació alemanya de França. El drama bèl·lic aborda aspectes com la pèrdua de la innocència, la lleialtat i l'antisemitisme.

"El festival ha volgut fer-li una volta a l'espai americà que estem acostumats a veure en tot l'audiovisual i visitar centres de secundària d'altres països, amb parades, per exemple, en la perifèria de París en 'La banda de las chicas', de Céline Sciamma", explica Madrid.

La pel·lícula a la qual fa referència el director de Cinema Jove és un acostament a què implica ser jove i negra en l'extraradi d'una capital europea. La pel·lícula és una història de rebel·lió, descobriment personal, aprenentatge i apoderament femení en un entorn escolar i familiar hostil.

El cicle tampoc s'ha limitat a una sola època. D'ací la programació de la 'Las niñas' (Pilar Palomero, 2020) i 'High School' (Frederick Wiseman, 1968). La gran vencedora dels últims Premis Goya, on es va alçar amb els corresponents a millor pel·lícula, guió original, direcció novella i direcció de fotografia, és un retrat de la generació de les espanyoles de hui dibuixat a través de l'educació que van rebre a principis dels noranta.

La joia documental de Wiseman, en canvi, reflecteix la seua visió sobre l'ensenyament mitjà a EUA a la fi dels seixanta. Amb estil de 'cinema vérité', la pel·lícula prescindeix de la presència d'un narrador per a observar la interacció entre professors, estudiants, pares i administradors d'aquests centres.

Finalment, 'Elephant' (2003), de Gus Van Sant, si bé no s'adscriu al documental, sí experimenta a nivell fílmic amb el gènere en un acostament auster i asèptic a la matança perpetrada per dos estudiants en un centre de secundària de Columbine en 1999. La reconstrucció de la tragèdia en tota la seua objectiva realitat li serveix al director per a dur a terme un retrat de la joventut nord-americana.