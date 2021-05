Cs exige que la autovía a su paso por Logroño quede exenta de peaje y que se integre en la ciudad

La edil naranja ha añadido la necesidad de dar continuidad "al proyecto de transformar la AP-68 en circunvalación, tal y como está previsto, de manera que tras su liberalización pase a ser la Ronda Sur de la ciudad".

Fernández ha recordado que el pago por el uso de la Red de Carreteras del Estrado a través de peajes en autovías y autopistas es una de las subidas de impuestos planteadas por el Gobierno de España, "una medida contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que podría castigar a nuestra ciudad, a sus comunicaciones, y su planteamiento".

Ha reiterado que "queremos a través de la moción en el Pleno que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño aclare la situación en la que quedará este tramo de autovía y que exija al gobierno central que lo que es la futura Ronda Sur, tal y como refleja el planeamiento municipal, sea una vía libre de peajes".

La concejala de Ciudadanos ha detallado que la no existencia de peajes en el tramo logroñés de la autovía "beneficiará también a otros municipios del área metropolitana y, al mismo tiempo, no podemos permitir que no cumpla con la función de conexión y enlace de comunicaciones internas de la ciudad, en la que desde hace décadas viene trabajando el Ayuntamiento, por un capricho recaudatorio".

Fernández ha recordado que "el planteamiento municipal para transformar la autovía en Ronda Sur y la autopista en circunvalación ya podría ser una realidad si quien estaba en el Gobierno regional en aquel momento no hubiera dado prioridad a los enfrentamientos políticos ante el beneficio general de los ciudadanos, y no hubiera prorrogado la concesión de la AP-68".

La edil ha puntualizado que "la futura Ronda Sur de Logroño es un proyecto para el que incluso ya se ha definido los nuevos enlaces de la ciudad con lo que es la AP-68, cuya planificación forma parte del Plan de Infraestructuras de Logroño y deberá ser tenido en cuenta en la actual revisión del Plan General".

La concejala de Ciudadanos ha adelantado que espera contar con el voto a favor del Partido Riojano, tras presentar una propuesta similar, y de los concejales del PSOE que antaño se manifestaban exigiendo la liberalización de la autopista. "Si la autovía a su paso por Logroño tiene finalmente un peaje será un ataque directo del Gobierno central, de PSOE y Unidas Podemos, contra la ciudad de Logroño, y contra los logroñeses y logroñesas".