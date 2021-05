Navarra Suma y PSN no votarán la candidatura de María José Beaumont a la Sala de lo Civil y Penal del TSJN

Sí hay acuerdo entre los socios de Gobierno, PSN, Geroa Bai y Podemos, en torno a dos de las candidaturas, la de Alicia Chicharro y Patricia Moreno. De manera que sobre la tercera candidatura estos grupos votarán diferente.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha explicado que presentarán los candidatos que acordemos dentro del grupo y ha asegurado que no apoyarán a María José Beaumont, "con un sesgo político tan claro que ha sido consejera de un Gobierno -el liderado por Uxue Barkos- y designada por una fuerza política determinada". "No es la persona más adecuada para formar parte de un tribunal", ha dicho, para señalar que "el Partido Socialista no tiene esa consideración tan clara con personas que han ocupado puestos en política relevantes como el caso de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado".

El socialista Ramón Alzórriz, por su parte, ha explicado que "hemos llegado a un acuerdo a presentar a dos candidatas dentro del equipo de Gobierno, Patricia Moreno y Alicia Chicharro". Además, ha dicho que el PSN presentará otro nombre, el de Guillermo Barrios, y ha afirmado que su grupo no votará a favor de la candidatura de María José Beaumont.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha señalado el acuerdo entre los socios para dos de las candidaturas por lo que "conllevan los votos de 22 parlamentarios, cuando menos, lo que permitiría que esas dos candidaturas prosperen". "Hasta aquí el acuerdo, habrá otras candidaturas, y aquí será donde nos retratemos los grupos parlamentarios", ha dicho, para señalar que María José Beaumont ha estado ligada al Gobierno anterior como consejera y es "una candidatura que nos parece más que adecuada por su currículum, capacidad y conocimiento de las instituciones navarras". "Es una candidatura que nos satisface", ha afirmado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que, en este tema, "no hay nada cerrado y veremos si es posible articular una mayoría suficiente para que las personas de la terna hayan sido propuestas por partidos progresistas". "No cerramos la puerta a ningún acuerdo", ha expuesto.

Sobre este asunto, Mikel Buil, de Podemos, ha señalado que "seguimos trabajando para intentar acercar un consenso". "Es importante que las candidatas sean progresistas, nosotros hemos propuesto a Patricia Moreno y esperamos llegar a acuerdos progresistas para conseguir una terna progresista", ha insistido.

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón ha comentado que "nadie se ha dirigido a I-E" sobre este tema. Sobre la candidatura de Beaumont, ha indicado que "nos parece una señora muy competente en la gestión de la Justicia y esta es la candidatura que hemos firmado y que vamos a apoyar".