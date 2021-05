Condemnen a tres anys i nou mesos de presó a la conductora embriaga que va causar la mort a tres ciclistes a Oliva

La magistrada ha dictat la fallada 'in voce' i ho ha declarat ferma en el transcurs d'una vista celebrada aquest dilluns per conformitat de les parts.

L'acusada, M.V.S.V., ha reconegut els fets que van tindre lloc a les 8.30 hores del 7 de maig de 2017 en el punt quilomètric 205,5 de la N-332, entre Dénia (Alacant) i Oliva (València).

La conductora circulava en sentit Alacant per aquesta via sota els efectes de l'alcohol i les substàncies tòxiques que portava ingerint des que va acabar el seu horari laboral, sobre la 1, fins a almenys les 5 de la matinada.

En arribar al punt quilomètric entre Dénia i Oliva, va perdre el control del seu vehicle, va envair el carril del sentit contrari de circulació i va atropellar a un grup de ciclistes. Tres d'ells van morir i altres tres van resultar lesionats.

La sentència de conformitat estableix que M.V.S.V. va cometre un delicte contra la seguretat vial i tres delictes d'homicidi per imprudència greu en concurs, tant entre si com amb tres delictes de lesions per imprudència greu.

A més d'acceptar la pena privativa de llibertat, la fallada li imposa sis anys de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors, la qual cosa comporta la pèrdua permanent del permís corresponent.