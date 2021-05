Dua Lipa muestra su enfado y rechaza el anuncio del New York Times donde se la acusa de ser antisemita

El conflicto armado entre Israel y Palestina está en boca de todos. Dua Lipa ha acudido a Twitter para desmentir un anuncio publicado por The World Values Network en The New York Times donde el rabino Shmuley Boteach tildó a la cantante de haber "vilipendiado el estado judío". La publicación incluyó una fotografía de la artista, junto a Bella y Gigi Hadid, bajo la que se podía leer "Hamás pide un segundo Holocausto. Condenadlos ahora".

La afirmación se produjo después de que Lipa usara el hashtag #SaveSheikhJarrah para mostrar su apoyo al pueblo palestino que enfrenta el desalojo del vecindario de Jerusalén Este. A través de su cuenta de Twitter, la cantante de New Rules respondió al anuncio afirmando que está "en solidaridad con todas las personas oprimidas y rechaza todas las formas de racismo".

"Rechazo rotundamente las acusaciones falsas y espantosas que se publicaron hoy en el anuncio del New York Times publicado por World Values Network. Este es el precio que se paga por defender los derechos humanos palestinos contra un gobierno israelí cuyas acciones en Palestina que tanto el Observatorio de Derechos Humanos como el grupo israelí de derechos humanos, B'Tselem, acusan de persecución y discriminación", comentó la cantante en la red social.

"Tomo esta postura porque creo que todos, judíos, musulmanes y cristianos tienen derecho a vivir en paz con ciudadanos iguales en el estado que elijan. La Red de Valores Mundiales está usando descaradamente mi nombre para promover su fea campaña con falsedades y tergiversaciones flagrantes de quién soy y qué represento. Me solidarizo con toda la gente oprimida y rechazo todas las formas de racismo", sentenció la artista.

Por su parte, según Mail Online, un portavoz de The World Values Network declaró: "No podría estar más orgulloso de nuestro anuncio en New York Times que criticaba a Dua Lipa y las hermanas Hadid por su despreciable odio hacia Israel y la grave difamación de calificar a la única democracia en el Medio Oriente como un estado de apartheid. Dua Lipa está haciendo rabietas en las redes sociales".

"Parece que puede repartir el odio antisemita, pero se asusta cuando se le llama por su parcialidad e intolerancia. Debería aprender que cuando los judíos dicen 'Nunca más', lo dicen en serio. No permitiremos que el pueblo judío sea demonizado por gente como Dua Lipa. Que supere su odio absolutamente irracional", concluyó el portavoz.