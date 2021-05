El reportero, presentador y locutor Javier Cárdenas acaba de terminar una etapa laboral con su salida de Europa FM, en un cese repentino a pocos días de que su contrato, que no iba a ser renovado, terminase.

Repasamos la controvertida carrera y la vida del comunicador catalán, siempre en el candelero por sus vaivenes tanto en lo laboral como por sus relaciones personales.

La biografía profesional de Javier Cárdenas comienza cuando tan sólo nueve años, en 1979, comienza a colaborar en el programa Peques Unic, con el locutor Agustín Rodríguez. El programa era un espacio infantil-juvenil que se emitía los sábados por la mañana en Radio Juventud y en el que Javier Cárdenas niño presentaba a los grupos o cantantes infantiles de moda por entonces, como Parchís o Regaliz.

A los 16 años comenzaba a retransmitir partidos de fútbol de la mano de Alfonso Arús en Antena 3 Radio. Con Alfonso Arús le unen además lazos familiares, pues Arús está casado con Angie Cárdenas, hermana de Javier Cárdenas.

El locutor siguió su carrera con colaboraciones en Cadena Radio, Radio Club 25, M80, Radio España, entre otras, entre los años 1990 y 1995.

En esta última emisora, Radio España, Cárdenas creó en 1997 el programa Segundos Fuera, donde se realizaban sketches radiofónicos, utilizando las voces de los personajes más relevantes del momento.

Esa línea siguió cuando pasó a Onda Rambla, con un programa llamado Al ataque, donde se hacían parodias sobre la actualidad y las noticias más destacadas.

Javier Cárdenas colaboró en La Parodia Nacional entre 1996 y 1997 año en el que comenzó a presentar Vídeos de primera, en su etapa veraniega.

El salto a Telecinco lo dio con El candelabro (1999), dirigido por Tinet Rubira y poco después sustituyó a Jesús Vázquez en el mítico programa Gente con chispa (2000-2001) que emitían diversas televisiones autonómicas. En esa misma época presentó, junto a Lucía Hoyos y Diego Carvajal el espacio de humor Nunca seremos un programa de culto, en Telemadrid.

Su gran salto a la fama, si no lo había dado ya, llegó con su fichaje por Crónicas Marcianas, con Javier Sardà. En este espacio de madrugada se convirtió en entrevistador y reportero de los llamados frikis, personajes como la cantante Tamara (ahora Yurena), Paco Porras, Pozi, Yola Berrocal, Carmen de Mairena, Leonardo Dantes, Pantoja de Puerto Rico, el gran Bigote

Aquella etapa levantó muchas polémicas por el trato que Cárdenas les daba a sus entrevistados. No obstante acabó por rodar en 2004 FBI: Frikis Buscan Incordiar, una película documental en la que los personajes de Crónicas Marcianas eran sometidos a situaciones límite y por la que Paco Porras acabó demandando a Javier Cárdenas.

Cartel promocional de la película 'FBI: Frikis Buscan Incordiar'. MANGA FILMS

En 2019 el supuesto futurólogo reapareció en Sálvame Deluxe e insistió en su crítica. Según Porras, el presentador de televisión y radio le dejó paralítico durante 14 meses tras su colaboración en la película FBI: Frikis Buscan Incordiar.

"Desde aquí denuncio a Javier Cárdenas, me ha dejado lisiado, no puedo mover el brazo y él se ha llevado el dinero", dijo el futurólogo, que aseguró que no cobró por aparecer en la cinta.

En 2002, la humillación del presentador hacia una persona con una discapacidad física y psíquica del 66% en una entrevista en Crónicas Marcianas fue llevada a los tribunales y, en 2014, el Tribunal Constitucional condenó a Cárdenas y a Sardá por su conducta en el programa.

Desde el año 2006 dirigió y presentó el programa Atrévete, en Cadena Dial, en uno de sus periodos de más éxito. Javier Cárdenas ganó un Premio Ondas a la innovación radiofónica en 2008.

En septiembre de 2010 comenzó a dirigir y presentar en Europa FM su nuevo despertador, el programa Levántate y Cárdenas de 6 a 10 de la mañana, del que ahora ha salido.

Simultaneó ese programa con dos temporadas del espacio de La 1 Hora punta, entre octubre de 2016 y julio de 2018, donde también protagonizó sonados momentos.

Las últimas polémicas

Sus declaraciones en el espacio radiofónico y televisivo le han valido múltiples enemistades con diversos sectores de la población, desde comunicadores científicos por la pseudociencia difundida en el programa Hora Punta a feministas por la existencia de mujeres en ropa interior a modo de decoración en un espectáculo de magia en Hora Punta.

En junio del 2017, el presentador incendiaba las redes al insinuar en su programa de radio que las vacunas estaban vinculadas al autismo. En octubre volvía a ser noticia al invitar a un químico a su programa en la televisión pública que aseguraba que los huracanes Harvey e Irma habían sido creados por el hombre.

En abril de 2018, causaba una nueva polémica en una entrevista a una chica con parálisis cerebral y campeona deportiva en su programa Hora Punta a la que le espetó en tono jocoso: "¿Y tú tienes tienes parálisis cerebral? ¡Joder, quién la quisiera!".

El presentador se ha erigido como un baluarte contra el poder político. Recientemente afirmaba en Levántate y Cárdenas que existe una "dictadura que tenemos actualmente a nivel mediático" y aseguró que "hay muy pocos programas de televisión y de radio que sean realmente críticos contra el poder".

Para Cárdenas todos los programas defienden al mismo partido y atacan al mismo partido, una opinión con la que justificó la ideología política de los cómicos: "¿Por qué crees que los humoristas de este país todos defienden al mismo partido, y todos atacan al mismo partido?", decía, asegurando que con Mariano Rajoy eso no ocurría y no había represalias.

En lo personal, Cárdenas tuvo una sonada relación con la también presentadora Paula Prendes y sus más y sus menos con su vida personal, como cuando compartió en su perfil de Instagram una foto en un barco en Ibiza, donde exhibía unos marcados abdominales, por los que algunos internautas le acusaron de usar retoque fotográfico. Para Cárdenas aquello fue una conspiración: "El Mundo saca una foto mía de Instagram para cotillear si me he operado los abdominales. Antes El Mundo era una diario serio. El brazo también está operado? Y el hombro, el pectoral...? Curioso que no digan nada hace tres años cuando estaba más en forma. Es lo que tiene no aceptar el chantaje de coproducir programas de televisión con nadie", decía.

En septiembre de 2018 periodistas científicos denunciaron que los contenidos que se publicaban en su programa "generan riesgo para la sociedad", dada su carencia de base científica.

Cerca de un mes más tarde Televisión Española tuvo que disculparse por la emisión de noticias no demostradas científicamente y dar cabida en la televisión pública a teorías conspiranoicas sobre fenómenos meteorológicos.

Javier Cárdenas no llevó bien la cancelación repentina de Hora Punta, en La 1, cadena contra la que cargó cuando fue despedido, asegurando que las personas que se quedaban sin empleo eran "víctimas de la decisión de RTVE" y que si el problema era él, estaba "dispuesto a apartarse de la dirección y presentación del programa" para que TVE escogiera a otro presentador.