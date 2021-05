Antiadherentes, libre de PFOA y al 40% de descuento: por qué apostar por las baterías de sartenes de Cecotec

En los últimos meses, hemos tenido que hacer hueco en nuestra cocina para incluir nuevos utensilios y pequeños electrodomésticos destinados a facilitarnos las tareas en esta estancia de nuestro hogar. El robot de cocina ya lleva con nosotros un tiempo en el que nos ha demostrado todo lo que puede hacer por nosotros, desde prepararnos un menú completo cuando nosotros no tenemos tiempo o no nos apetece ponernos en los fogones hasta facilitarnos los pasos de una receta. Otro gadget que nos ha conquistado es la freidora sin aceite que ha conseguido que no tengamos remordimientos al disfrutar de croquetas, calamares y otras propuestas que, normalmente, tienen un índice de calorías más elevado.

Claro que, además de estos novedosos aliados, en la cocina necesitamos útiles básicos. Y es que si no, ¿quién va a triunfar en los fogones sin un buen juego de cuchillos? Lo mismo ocurre con las tablas de cortar, los cubiertos, las ollas y las sartenes. Respecto a estas últimas, merece la pena invertir para contar con una batería de calidad que nos dure unos cuantos años y que sea adecuada para nuestros alimentos. En Cecotec hemos encontrado un juego de tres sartenes que está rebajado casi a mitad de precio: de costar 95 euros pasa a valer 55. ¿No crees que ha llegado el momento de renovarlas?

El juego de sartenes rebajado. Cecotec

Las características más llamativas

Este juego de sartenes, de 18, 22 y 26 centímetros de diámetro, se adaptan a todas las necesidades y exigencias de nuestra cocina (¡y recetario!). Elaboradas a partir de aluminio fundido de alta calidad y resistente a las deformaciones, los tres utensilios cuentan con un revestimiento antiadherente de alta calidad que evita que los alimentos se peguen al fondo y que, poco a poco, se degasten y pierdan sus cualidades. Del mismo modo, y para la seguridad de todos los miembros de la familia, las baterías de cocina de Cecotet están 100% libres de PFOA, siendo saludables para nuestro uso y también responsables con el medioambiente. Y nada de esto evita que cuenten con un diseño inteligente capaz de distribuir el calor de la forma más eficiente por todo el fondo y a través de sus seis capas para que la comida se cocine por igual y, además, ahorremos energía.

Cabe destacar que todas son compatibles con el lavavajillas y con todo tipo de cocinas, incluyendo las de inducción, por lo que no hay que preocuparse de la amortización de la compra, ya que será muy fácil sacarle partido en presente y futuro.

