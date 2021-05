La Guàrdia Civil deté quatre persones acusades de sostraure motocicletes i vendre-les després a Borriana (Castelló)

Els agents van iniciar una investigació el passat 19 de febrer quan un veí de la localitat va interposar una denúncia per la sostració d'un ciclomotor. Després de diverses indagacions, els guàrdies civils van localitzar una vivenda okupada en la qual diversos testimonis havien presenciat com introduïen i treien motos d'una altra vivenda situada en el mateix carrer, en la qual havia sigut sostret el primer ciclomotor.

Els guàrdies civils van establir un operatiu que es va perllongar durant diversos dies en els voltants del domicili dels sospitosos, en el qual van poder observar a uns joves que tractaven d'introduir un quad a través de la terrassa de la vivenda okupada, al que pujaven per la façana de l'edifici amb ajuda d'uns llençols nugats.

En ser interceptats, els presumptes autors dels fets van intentar fugir, mentre el llençol que sostenia el vehicle es va trencar el que va provocar la caiguda del quad, que va impactar al terra i va provocar danys en dos vehicles que estaven estacionats a la porta de la vivenda. Aquest vehicle havia sigut sostret a Borriana.

Els agents van intensificar la investigació a l'entorn d'aquest grup criminal i va poder connectar-ho amb fins a cinc fets delictius de similars característiques, només en aquest any. Posteriorment, els guàrdies civils van accedir mitjançant autorització a la vivenda, on es van recuperar tres ciclomotors i una motocicleta que es trobaven sostretes, algunes ja especejades per a la venda dels seus elements.

Els guàrdies civils van detindre quatre homes, un d'ells menor d'edat, com a suposats autors de furt d'ús de vehicle a motor, danys, i pertinença a organització criminal. Les diligències instruïdes juntament amb els detinguts van ser entregades en Jutjat d'Instrucció de Vila-real i en la Fiscalia de Menors de Castelló. L'actuació ha sigut realitzada per efectius del Lloc i de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil de Borriana.