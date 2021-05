Desallotgen una discoteca il·legal a Alacant amb 38 persones i detenen els organitzadors per tràfic de drogues

La nau, localitzada en el polígon industrial de Rabasa, s'utilitzava com a discoteca encoberta. Durant el registre policial s'han trobat 39 bambolles metàl·liques que contenien en la seua interior substàncies d'òxid nitrós, una droga denominada "gas del riure".

Els fets van ocórrer cap a les 03.00 hores de la matinada del diumenge, quan una denúncia va alertar els agents de música alta prop d'un local en una zona industrial de la ciutat. Una vegada allí, es va comprovar que en l'interior es trobaven molts joves que consumien begudes alcohòliques, substancies estupefaents, sense distància social ni mascareta.

A més, els efectius van localitzar una borsa amb diverses quantitats de substàncies estupefaents tals com speed, metamfetamines, cristall (MDMA), dividides per a la seua distribució al costat de diners fraccionats. Així com la quantitat de 39 bambolles metàl·liques, contenint en la seua interior substàncies d'heli i òxid nitrós, denominat també com a "gas del riure".

Durant el temps que va durar la inspecció del local, els agents van realitzar 19 actes per excés grupal, set per tinença de substància estupefaent i van procedir a la detenció de les tres persones organitzadores de l'esdeveniment per un presumpte delicte contra la salut pública. Els detinguts han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.