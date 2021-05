Puig creu que Ayuso "ha interpretat exactament igual que altres nacionalistes perifèrics" la seua relació amb el Govern

Així s'ha pronunciat el també secretari general dels socialistes en una entrevista en Espill Públic, en ser preguntat pel resultat del PP en les eleccions madrilenyes i les últimes enquestes que afavoreixen als 'populars'. Per a Puig, les enquestes "sempre cal llegir-les", però són "fotos d'un moment determinat" en el qual "no hi ha tensió electoral".

En aquest sentit, ha considerat que "queda molt, per descomptat", per a les eleccions, i que l'actual puixança del PP està condicionada per "un moment polític en què és cert que el PP ha sabut empatizar amb un sentiment determinat, identitari" i amb "una qüestió que sempre li ha anat bé als nacionalismes: enfrontar-se amb el Govern d'Espanya".

En aquest sentit, el cap de l'executiu valencià ha insistit en el "efecte capitalitat" de Madrid que "condiciona la relació amb Espanya". "És molt important que l'estructura de l'Estat assumisca la realitat diversa de les nacionalitats i regions", ha agregat.

"Espanya no pot viure amb una aspiradora en el centre que acabe centrifugant la majoria de possibilitats i oportunitats", ha agregat, i ha incidit que açò afecta a les perifèries, però també a les Castilles.

Per açò, advoca per un "nou concepte d'Espanya més oberta, menys centralista i que hi haja un equilibri territorial", així com que no hi haja "dúmping fiscal" i "més oportunitats per al conjunt". "L'Espanya de la qual alguns parlen està residenciada dins de la M-30", ha resolt.