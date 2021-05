Cvirus.- CSIF demana a Educació "una convocatòria urgent" sobre la segona dosi de la vacuna a personal de centres

El sindicat adverteix en el seu escrit de "la gran incertesa en el procés de vacunació que afecta al professorat de la Comunitat Valenciana". En aquesta línia, recorda "els canvis de criteri en la relació als trams d'edat" i la "suspensió de la vacunació amb AstraZeneca que es va produir".

Lamenta l'organització que, malgrat les contínues consultes dels professionals docents, no poden donar-los resposta. "No estem sent informats malgrat les reiterades demandes realitzades per a obtindre aclariments", critiquen.

CSIF considera "fonamental" que Conselleria aporte "una pauta completa de vacunació del cent per cent del professorat i la informació precisa sobre els criteris científics que estan avaluant".

La central sindical, davant aquesta situació, ha exigit a la Conselleria que convoque "una reunió extraordinària" dels comités provincials de seguretat i salut laboral "en el termini màxim de cinc dies".

CRITERIS CIENTÍFICS

El sindicat planteja que l'ordre del dia incloga tres punts: informació sobre l'estratègia per a vacunar segona dosi al professorat, criteris científics sobre les vacunes de Pfizer i AstraZeneca i que aclarisca quan administrarà la segona dosi.

Referent a açò, fa notar que el període escollit pot coincidir amb les proves d'accés a la universitat o amb la segona part de les oposicions.