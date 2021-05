Cvirus.- Nutricionistes demanen monitoritzar la dieta durant l'hospitalització davant el risc de desnutrició

El document compta amb l'aval del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana, la Societat Espanyola de Nutrició Clínica i Metabolisme i la col·laboració d'Abbott Nutrició, segons ha informat l'entitat col·legial en un comunicat.

Els nutricionistes consideren necessari realitzar garbellats nutricionals en el moment de l'ingrés hospitalari per a identificar al pacient en risc de desnutrició "de manera precoç" i assenyalen que determinar un pla nutricional personalitzat "ajudaria a aconseguir una ràpida recuperació".

Segons el CODiNuCoVa, els estudis sobre l'efecte que la infecció per covid-19 produeix en l'organisme han posat de manifest les repercussions negatives sobre l'estat nutricional dels pacients infectats pel coronavirus, així com la importància que una alimentació adequada té en la seua recuperació.

Amb l'objectiu de proporcionar informació actualitzada sobre pautes d'alimentació per a pacients covid-19 no crítics, així com recomanacions per a la simptomatologia associada a la malaltia, dietistes-nutricionistes valencianes han elaborat aquest manual.

"La malaltia i els tractaments tenen conseqüències sobre la fam, la deglució, la digestió i l'evacuació. El coronavirus no és alié i els seus símptomes repercuteixen més si cap en l'estat nutricional d'aquests pacients en tindre associades la pèrdua del gust, de l'olfacte i de l'apetit que afecten directament a la reducció de les ingestes", assenyalen.

Açò, juntament a les necessitats nutricionals augmentades que presenten, "posa de manifest la importància d'un adequat tractament nutricional individualitzat perquè estiguen sans i forts", ha explicat Miriam Moriana, dietista-nutricionista i una de les coordinadores de l'informe.

Per açò, les expertes consideren determinant centrar esforços a nodrir i monitoritzar a aquests pacients. "Tots els estudis consultats fan menció a la importància del monitoratge de la dieta durant l'hospitalització, dos vegades a la setmana en aquelles persones amb el risc de desnutrició i almenys una en aquelles amb baix risc", ha afirmat Andrea Micó, dietista-nutricionista i també coordinadora de l'informe.

La realització de garbellats nutricionals a l'ingrés és una altra de les ferramentes que permetria valorar i monitoritzar l'estat de salut: "Amb el garbellat i una valoració nutricional completa podríem calcular el percentatge de pèrdua de pes durant els dies que el pacient ha estat hospitalitzat. Açò ens ajudaria l'hora de determinar un pla nutricional personalitzat per a aconseguir una recuperació més ràpida", ha apuntat l'experta.

DISFÀGIA I DESHIDRATACIÓ, RISCOS OBLIDATS

Els períodes perllongats de respiració assistida o artificial tenen conseqüències sobre la deglución pel que la majoria d'aquests pacients presenta disfàgia, segons adverteixen les nutricionistes, i necessiten rebre una alimentació adaptada. "La malaltia no acaba quan al pacient se li dóna l'alta hospitalària. Des d'eixe moment fins a la recuperació passen setmanes i fins i tot mesos i parar esment a una correcta alimentació és fonamental", ha alertat Miriam Moriana.

"Existeix una alta incidència de problemes de disfagia en els quals hem d'adaptar la textura dels líquids mitjançant la utilització d'espesantes per a aconseguir una textura tipus nèctar, mel o púding. En cas en el qual la ingesta oral estiga compromesa, s'ha d'utilitzar nutrició enteral o parenteral per a hidratar i nodrir adequadament al pacient", afig.

Per aquest motiu des del col·lectiu de dietistes-nutricionistes es demana la inclusió d'aquests professionals en el sistema nacional de salut per a poder previndre, abordar i pal·liar tots els aspectes relacionats amb la malnutrició tant per excés (obesitat) com per defecte (malnutrició) en qualsevol tipus de pacients, la qual cosa repercutiria en una millor qualitat de vida.