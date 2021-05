Elena Tablada muestra, orgullosa, la cicatriz de su cesárea y comparte sus rutinas de recuperación

Desde que nació su hija Camila, Elena Tablada no ha dudado en compartir los detalles de su recuperación física, algo que "a cierta edad" no está siendo un camino fácil. "A pesar de entrenar, hacer pilares, aparatologías varias y comer bien, no consigo eliminar grasa de algunas partes localizadas", comentó la diseñadora.

Ahora, Tablada ha mostrado en sus redes sociales la cicatriz de cesárea que tiene tras sus dos partos y ha desvelado los remedios y trucos que utiliza para intentar eliminarla. Además, ha recordado el "desafortunado" comentario que le hizo una persona que le "partió el corazón".

"Tú no pariste porque tu hija nació por cesárea", le dijeron a la expareja de David Bisbal. Sin embargo, Tablada ha confesado que "no guarda rencor por ello" aunque, tras el paso de los años -diez, para ser exactos- sigue pensando que fue desafortunado.

"Yo no considero que parir se limite al hecho de pasar por el canal vaginal. Parir es crear vida y traerla a este maravilloso y loco mundo", explicó la mujer. Por ello, se siente "orgullosa" de la cicatriz de su cesárea, algo que no tiene reparo en mostrar. Así, Tablada, vestida con ropa interior y una camisa blanca, ha posado junto a su hija Camila para mostrar "la marca" que le recuerda que logró lo mejor que tiene en su vida: sus dos hijas.

Aunque no quiere que la cicatriz desaparezca por completo, lo cierto es que la mujer de Javier Ungría está tratando de disimularla al máximo acudiendo a sesiones de acupuntura y fisioterapia con las que ha logrado reducir un 80% la 'señal' de su parto. "Mi cicatriz significa vida y de esa misma manera tengo que cuidarla", ha concluido Tablada.