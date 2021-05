PP quiere que Page aproveche la visita de Sánchez a Toledo para pedirle "a la cara" lo que "le pide en platós de tele"

En rueda de prensa, la dirigente 'popular' ha realizado esta petición al hilo de la presencia en la capital regional de Sánchez, que presentará una iniciativa inversora en el país para la generación de hidrógeno renovable.

"¿Será capaz de pedirle a la cara a Sánchez la deuda del IVA para Castilla-La Mancha, o acaso tendrán que ser los tribunales quien devuelva ese dinero que nos debe el Gobierno de España? ¿Será capaz de decirle a la cara cuál es el modelo de financiación que quiere para nuestro país y que se reforme ese modelo que cada año nos quita a los castellanomanchegos 1.000 millones de euros?", se ha preguntado de modo retórico Agudo.

Y es que, a su entender, el presidente del Gobierno castellanomanchego tendría que atreverse a decir a Sánchez que los 149.000 autónomos de la región están en contra de su reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social y pedirle que impulse una normativa de garantía jurídica nacional que pueda ponerse en marcha si en los próximos meses la pandemia se endurece.

"¿Será capaz de reclamarle a Sánchez, como ha hecho con algún tweet, que los castellanomanchegos no queremos pagar peajes por circular por las carreteras que ya se han pagado con dinero de todos los españoles? No queremos pagar peajes por circular libremente por este país", ha advertido la secretaria general de los 'populares' de la región.

Tras asegurar que este lunes García-Page tiene la oportunidad de decir a Sánchez que los ciudadanos de la región están en contra de que les "frían a impuestos", de igual modo le ha instado a decirle que se centre en las preocupaciones de los españoles de hoy en 2021 y "se deje de pensar en 2050", en alusión al proyecto de España que para ese año presentó el titular del Ejecutivo central la pasada semana.

No obstante, Agudo ha finalizado lamentando que el presidente de Castilla-La Mancha no le pedirá nada a Sánchez y perderá, de este modo, una oportunidad única de "reclamar los intereses de Castilla-La Mancha". "Demostrará la vergonzosa cara de defender una cosa y no atreverse cuando tiene al presidente delante", ha terminado criticando.