El particular nombre que Natti Natasha ha escogido para su primogénita

Se podía intuir por cómo ha ido presumiendo estos meses de embarazo que Natti Natasha estaba más que ilusionada por ser madre junto a su pareja, el productor puertorriqueño de música urbana, Raphy Pina. Y desde que llegó al mundo su primogénita el pasado sábado por la mañana en un hospital en Miami, están sus redes llenas de más vida.

Porque el nombre que ha elegido la dominicana para su pequeña es precisamente ese: Vida Isabelle. El bebé, tal y como han explicado sus padres, que no han cesado de usar las redes sociales en todo el proceso, llegó al mundo a través de un parto natural, pesando 3,1 kilos y midiendo 50,8 centímetros.

Con Vida Isabelle en perfecto estado de salud, el millón y medio de seguidores del productor y los casi 31 millones y medio de followers de la cantante de Sin pijama y Criminal han podido comprobar cómo los padres de la pequeña ya le han creado su propia cuenta de Instagram al bebé.

La cuenta, que solo había subido una fotografía de una ecografía, está manejada por Natti y Raphy y ya tiene acumulados 625.000 seguidores. "Hola, soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací el 22.5.21 [mes, día y año, como en el lenguaje anglosajón] a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 libras con 20'' [pulgadas] y fui parto natural. Mis padres me dicen que tengo muchos tíos y tías que me adoran y que disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño", es el primer mensaje de la cuenta tras el parto.

De hecho, Natasha lo ha puesto también en su cuenta añadiendo que esto para ella es un objetivo cumplido y recibiendo casi cuatro millones de likes, así como multitud de comentarios de multitud de amistades y otras celebrities: "Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer".

"Estoy tan feliz, estoy más lleno de Vida que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de Vida. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una Reina. Te amo, Natalia, y esta es nuestra última foto con la bebé en tu vientre", escribía el productor musical pocas horas antes del parto, tras el cual ha grabado varios vídeos y compartido otras tantas fotografías, como las huellas de Vida Isabelle.