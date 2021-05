Ana Rosa abre su programa vestida con la bufanda del Atlético y homenajea a los aficionados fallecidos por el covid

Este fin de semana las calles de Madrid se han teñido de rojiblanco. El Atlético de Madrid ha conseguido alzarse con su undécimo título de Liga en una temporada en la que los estadios han estado más vacíos que nunca a causa del coronavirus. Este lunes, la presentadora de El programa de Ana Rosa, fiel aficionada del conjunto madrileño, ha comenzado su programa celebrando la victoria de su equipo por todo lo alto.

Ana Rosa se ha vestido con la bufanda del Atlético de Madrid para informar sobre la victoria del equipo de Diego Simeone y homenajear a la afición colchonera. "Es tradición", ha comentado la comunicadora mientras intentaba provocar a su compañero Eduardo Inda, aficionado del Real Madrid eterno rival del equipo rojiblanco por convertirse en el rey de la capital.

Seguidamente, la periodista ha querido dedicar la victoria de los atléticos a los aficionados que han perdido la vida este año marcado por la pandemia: "Miles de aficionados nos han dejado, no han podido celebrar la victoria a ellos quiero dedicar mi entrada de hoy". "Queridos atléticos que nos dejasteis, el año comenzó mal, la situación económica era desastrosa, el covid obligó a la plantilla a encerrarse mes y medio, éramos sextos y estábamos fuera de la Champions, pero empezamos a remontar sufriendo como siempre", ha comentado Quintana.

La presentadora ha nombrado a algunos "ilustres atléticos" que este año han perdido la vida como Antic, Joaquín Peiró, José Luis Capón y el jugador infantil Christian Minchola, que perdió la vida tras sufrir una hemorragia intestinal con tan solo 14 años. "Decenas de socios se iban por la pandemia, que sepáis que el club no ha retirado ninguno de los números de los socios como homenaje a la mejor afición del mundo", ha añadido la conductora del magazine matutino de Telecinco.

Exjugadores y aficionados fallecidos

Quintana, emocionada, ha dedicado un contundente final a la afición colchonera: "Queridos atléticos que nos dejasteis, me hubiese gustado que estuvieseis ahí, para poder ver el triunfo de nuestro equipo". Justo después, Ana Rosa ha dedicado unas palabras a Luis Suárez de quien ha dicho que su coraje ha llevado al equipo rojiblanco hacia el triunfo. "Cuando muchos nos daban por desahuciados, Suárez ha dicho: 'me menospreciaron y el Atleti me abrió las puertas para demostrar que sigo vigente'", ha añadido la comunicadora.

Ana Rosa homenajea al Atlético tras ganar la liga: "Qué manera de sufrir, qué manera de vencer y qué manera de vivir" #AR24M https://t.co/R8FoEh9qzP — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 24, 2021

La mayoría de los colaboradores que estaban sentados en la mesa de política son aficionados rojiblacos y han celebrado la victoria del equipo madrileño con emoción. No obstante, el colaborador Eduardo Inda se ha quejado del favoritismo de sus compañeros hacia el Atlético de Madrid y ha reclamado el mismo espacio para futuros títulos del Real Madrid.

"Eduardo, ¿cómo se llama este programa?", ha bromeado Ana Rosa. La presentadora ha explicado que ni ella ni los colaboradores engañan a nadie y que manifiestan públicamente sus preferencias futbolísticas.