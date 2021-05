El significativo y contundente mensaje de Sara Carbonero: "Sonríeme. Ya no estoy rota"

Desde que hicieran pública su separación, Sara Carbonero e Iker Casillas han dado ejemplo de lo que debe ser una ruptura cuando se tienen hijos en común. Además, la periodista ha estado más activa que nunca en las redes sociales, siempre posteando frases, reflexiones o extractos de sus libros preferidos en los que se entrevé que poco a poco ve la luz en estos complicados momentos de su vida.

El último, sin ir más lejos, de hace tanto solo unas horas. Carbonero ha subido un bonito mensaje a su perfil de Instagram acompañado de una foto no menos espectacular.

"Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio, le dije despreocupada: 'Sonríeme, que ya no hay riesgo de caída. Ya no estoy rota'. Maravilla de texto de @anrreaz y fotón de mi @isabeljimenezt5", ha escrito la periodista.

En efecto, Carbonero ha encontrado refugio en estos duros momentos -como en tantos otros- en su gran amiga Isabel Jiménez, cara visible de Informativos Telecinco, donde se conocieron durante su etapa en Mediaset.

Una entrada que ha desatado la reacción de sus seguidores, que alaban a la periodista y le dan su cariño. "Qué nada ni nadie te haga dejar de sonreír, Sara. Eres un ser de luz", le dedica uno. "Cuídate mucho, guapísima", le aconseja otro.