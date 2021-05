Cvirus.- La Comunitat inocularà durant aquesta setmana 250.000 dosi i incorpora 100 nous punts de vacunació

Així ho ha subratllat aquest dissabte el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, després de presidir la Taula Interdepartamental i anunciar les noves mesures que entraran en vigor aquest dilluns i que s'estendran fins al pròxim 7 de juny.

El cap del Consell també ha avançat que, durant aquesta setmana, la previsió és administrar un total de 250.000 dosi, al mateix temps que ha insistit que, mentre avança l'obertura progressiva, la vacunació és "el gran actiu per a la superació de la pandèmia" i és on la Comunitat "va a centrar tots els esforços".

En aquests moments, ha destacat, s'està vacunant a les persones majors de 50 anys, un grup d'edat que acabarà el 15 juny, moment en el qual es començarà a immunitzar a les persones d'entre 40 i 50 anys, mentre que al juny serà el torn dels majors de 30 anys.

PUNTS DE VACUNACIÓ

A més, a partir d'aquest dilluns, la Comunitat comptarà amb 133 punts de vacunació. En concret, obriran les seues portes 101 espais de vacunació municipals, que s'uneixen als 32 punts que actualment ja es troben en funcionament.

Aquests 133 punts de vacunació permetran "agilitzar" el procés de vacunació, segons va destacar la passada setmana la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló. "Amb aquest desplegament de recursos assistencials es podrà administrar la vacuna a més de 400 persones cada tres minuts" i inocular 500.000 vacunes a la setmana, va afegir.

Els punts de vacunació agrupen als ciutadans de 328 municipis de la Comunitat, i en els més de 200 municipis restants, que corresponen a les zones bàsiques de salut més remotes o amb accés més difícil, es vacunarà, tal com s'està fent ara, en els seus propis centres de salut. En aquest últim cas, el procés de vacunació s'ha organitzat de manera que no interferisca en el funcionament habitual del centre d'atenció primària.

L'objectiu és vacunar al major nombre de persones en el menor temps possible. Així, amb els recursos assistencials habilitats per la Conselleria de Sanitat hi ha capacitat per a administrar 500.000 vacunes a la setmana.

NOVES MESURES

La Taula Interdepartamental de la Generalitat va acordar aquest dissabte les noves mesures de prevenció de la pandèmia, que inclouen la pròrroga del toc de queda, que retarda una hora el seu inici -es fixa entre les 01.00 hores i les 6.00 hores- i permetre l'obertura dels establiments d'hoteleria fins a les 00.30 hores -també una hora més tard-. A més, s'amplia l'aforament al 75 per cent de les activitats relatives a celebracions, esdeveniments o concentracions de persones.

Les mesures compten amb l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha determinat que les mesures proposades compleixen els juís d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat i que argumenta que l'anomenat toc de queda "presenta una eficàcia molt major que les altres mesures existents per a intentar impedir l'activitat d'oci nocturn coneguda com a botelló".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que la decisió de reduir la mobilitat ha sigut un "instrument decisiu per a salvar vides i contindre la pandèmia". "Però el 7 de juny, si la situació continua com ara, els valencians deixarem arrere el toc de queda", ha avançat.