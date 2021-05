La Comunitat retarda una hora el toc de queda

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va autoritzar el dissabte la proposta de la Conselleria de Sanitat de mantindre el toc de queda nocturn dues setmanes més i que, a partir hui, comence una hora més tard, amb el que s'aplicarà entre la 1.00 i les 6.00 hores del matí.

Això sí, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar que serà l'última quinzena amb limitació de mobilitat nocturna: “La decisió de reduir la mobilitat ha sigut un instrument decisiu per a salvar vides i contindre la pandèmia. Però el 7 de juny, si la situació continua com ara, els valencians deixarem arrere el toc de queda”.

A més, des d'aquesta passada mitjanit, les reunions socials i familiars estan limitades a un màxim de 10 persones tant en espais públics com privats, i la reducció d'aforament a un 75% en llocs de culte, segons va avalar el tribunal.

Així mateix, els establiments d'hostaleria de la Comunitat podran obrir fins a les 00.30 hores (una hora més tard), amb un aforament del 100% en terrasses a l'aire lliure i del 50% en interiors.

La patronal hostalera autonòmica Conhostur va valorar les noves restriccions anunciades el dissabte per la Generalitat Valenciana i avalades pel TSJCV, però va demanar “avançar” en l'obertura dels locals fins a les 2.00 h de la matinada com a “única eina” per a la reactivació econòmica.

I és que la Comunitat va finalitzar ahir la setmana amb quasi 2,5 milions de dosis administrades de les vacunes contra el coronavirus i amb prop del 40% de la població amb, almenys, una dosi. El cap del Consell va avançar que, aquesta setmana, la previsió és administrar un total de 250.000 dosi.

En aquests moments, s'està vacunant a majors de 50 anys, un grup d'edat que acabarà el 15 juny, moment en el qual es començarà a immunitzar a les persones d'entre 40 i 50 anys, mentre que al juliol serà el torn dels majors de 30 anys, va anunciar Puig.

A més, a partir de hui, la Comunitat comptarà amb 133 punts de vacunació per a “agilitzar” el procés. En concret, obriran les seues portes 101 espais de vacunació municipals, que s'uneixen als 32 punts que actualment ja es troben en funcionament.