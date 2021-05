Mercedes Milá, crítica con Ayuso: "¿Ha descubierto la libertad ahora, en un país libre y democrático?"

La periodista y presentadora Mercedes Milá se pronunció sobre la victoria electoral y la línea política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el programa La Sexta Noche, el sábado.

Pero Mercedes Milá siempre tiene una de cal y una de arena y no se deja influenciar, como demostró dejando mudo a Iñaki López, presentador del programa.

"Vamos a ponerte unas declaraciones de la presidenta de Madrid", le decía López, que quería que la periodista lo valorara. Pero tras el vídeo, Milá rechazaba pronunciarse solo sobre esas imágenes.

"Dice una cantidad de tonterías y de cosas tan superficiales en este corte que habéis puesto vosotros... que no me atrevo ni a juzgarla porque los cortes en televisión son muy traicioneros", hacía ver la veterana profesional.

Porque, según hacía ver la presentadora, en un corte, con unas declaraciones sueltas, "quizás te han metido un par de frasecitas que te hacen hacer el ridículo cuando tú en realidad no lo has hecho".

No obstante, Mercedes Milá sigue de cerca la política en Madrid y aunque reconoció que el resultado electoral de Ayuso es "muy impresionante y, por lo tanto, la felicito y aquí paz y después gloria", hay cosas de la presidenta que le rechinan.

"¿Esta qué pasa, que ha descubierto la libertad ahora en un país libre y democrático?", se preguntaba Mercedes Milá, que insistía: "¿Hay que reivindicar la libertad? ¿Libertad para qué? No entiendo esa obsesión. Ella habla de Madrid con un tono muy chulesco", sentenciaba.

También fue crítica con la clase política en general. "Llevo muy mal lo de pagar sueldos a gente que no cumple, no nos pueden seguir tomando el pelo", decía la periodista, que ponía como ejemplo "a toda la gente de ERC, Junts, el Puigdemont y su abuela, que no se les tendría que pagar su sueldo porque no han trabajado".