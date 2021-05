Claves | ¿Cuáles son las causas de la tragedia del teleférico italiano Stresa-Mottarone, que ha dejado 14 muertos?

ITALIAN FIRE AND RESCUE SERVICE

Se trata de uno de los paseos más espectaculares del norte de Italia, pero este domingo se ha convertido en escenario de una tragedia: Una cabina del teleférico Stresa-Alpinio- Mottarone ha caído al vacío, dejando un saldo de 14 muertos y un superviviente, un niño de cinco años que se han quedado huérfano.

¿Dónde está?

El teleférico Stresa-Alpino-Mottarone está en la región del lago Mayor, en los Alpes y justo en la frontera entre Italia y Suiza. Al norte linda con el cantón suizo de Tesino (italoparlante) y al sur con las regiones italianas de Piamonte y Lombardía.

¿Cómo es?

El proyecto surgió a finales de la década de 1960, cuando las autoridades decidieron reemplazar el famoso pero lento ferrocarril de cremallera de Mottarone por un teleférico.

La obra fue inaugurada en agosto de 1970. El recorrido consta de dos trayectos: el primero de Stresa a Alpino y el segundo hasta Mottarone. Una vía aérea de más de cinco kilómetros que se recorre en 40 minutos.

Tiene una diferencia de altitud de cerca de mil metros, que comienza en Stresa, a 205 metros sobre el nivel del mar, hasta Mottarone, a 1.385 metros de altitud. Desde esa estación hay un telesilla que lleva a los esquiadores hasta la cumbre de la montaña, a 1.485 metros sobre el nivel del mar.

Se calcula que transporta a unas 100.000 personas cada año.

Las cabinas están diseñadas para transportar a unas 40 personas. Sin embargo, en el momento del accidente solo viajaban en ella 15, debido a las restricciones por la pandemia.

¿Había tenido mantenimiento?

Desde su inauguración, el teleférico ha sido objeto de varias revisiones. En 2001 sufrió un incidente en el que 40 turistas se quedaron atrapados en una de las cabninas, pero fueron rescatados ilesos. Ello llevó a que el año siguiente la infraestructura fuera sometida a una revisión extraordinaria.

En 2014 fue cerrado de nuevo para una revisión a fondo que duró dos años, en la que se invirtieron más de cuatro millones de euros para modernizar los sistemas y adecuarlos a la nueva normativa. Fue reabierto en 2016.

Las medidas contra la pandemia llevaron a cerrarlo de nuevo el año pasado, y fue reabierto el pasado 24 de abril.

De acuerdo con el diario italiano La Repubblica, los cables del teleférico fueron sometidos a un examen radiográfico el año pasado para comprobar la resistencia y buenas condiciones de su estructura. Pasaron los controles, y en principio no iban a ser sustituidos hasta 2029.

¿Dónde fue el accidente?

El accidente se produjo cerca de las 12.30 horas del domingo al final del segundo trayecto, entre Alpino y Mottarone. La cabina estaba a 100 metros de la última torre y a escasos 300 metros de la estación final.

De acuerdo con testigos citados por la prensa italiana, el vehículo comenzó a retroceder. Un mecanismo de freno debió detener el deslizamiento para dejar la cabina suspendido en los cables, hasta la llegada de los equipos de rescate.

Pero ello no sucedió. La cabina chocó contra la torre que acababa de pasar y después se escucharon dos fuertes ruidos. La cabina cayó al vació durante 10 segundos, estrellándose contra los árboles.

Al impactar contra el suelo, el vehículo dejó un cráter, pero después rodó unos cincuenta metros cuesta abajo. Solo cinco víctimas fueron halladas dentro de la cabina, el resto quedaron desperdigados en la cuesta.

¿Quiénes han sido las víctimas?

El suceso ha dejado 14 muertos de entre 2 y 83 años. Cinco de ellos eran israelíes, todos pertenecientes a una misma familia; uno iraní y el resto italianos.

La familia de origen israelí se había trasladado a Pavia, y estaban de paseo junto con los abuelos, que habían venido de Israel a visitarlos. A esta familia pertenece el único superviviente, un menor de cinco años que está hospitalizado en un hospital de Turín en condición grave, pero estable.

La tía del niño ha declarado que se enteró del accidente por los mensajes que comenzaron a llegarle la tarde del domingo a su teléfono. "Pensé que había caído otro misil en Israel, así que llamé a mi hermano pero no me respondió. , luego mi cuñada y ella tampoco me contestaron", relató la mujer. Dos horas después, los carabineros le confirmaron que sus familiares habían muerto en el accidente. de la confirmación de los nombres de los carabineros ".

¿Cómo serán las investigaciones?

Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la fiscal de la localidad de Verbania, Olimpia Bossi, que ha abierto una causa penal por homicidio múltiple y lesiones por negligencia.

Una comisión de inspección encargada por el Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Sostenible trabaja desde anoche para identificar las causas del suceso.

El mismo ministro de Infraestructura, Enrico Giovannini, viajará a Stresa este lunes para decidir la línea de acción a seguir. Por su parte, el primer ministro del país, Mario Draghi, ya ha expresado "sus condolencias a las familias de las víctimas".