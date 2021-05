La reflexión de Rocío Flores cuando ya se descarta una reconciliación con Rocío Carrasco

La emisión de la serie documental de Rocío Carrasco comenzó dejando en el aire la duda ante una reconciliación con su hija, Rocío Flores, que ya ha sido descartada por muchos a raíz de cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos.

La última en hacerlo fue María Teresa Campos el pasado viernes en el Deluxe: "Yo creo que ahora no hay interés por ninguna de las dos partes de arreglarlo, que cada una siga con su vida", manifestó Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco.

También la periodista Ana Rosa Quintana, que ha defendido a Flores en su programa, se pronunciaba de forma similar hace días: "Si durante los primeros capítulos había alguna posibilidad, ya se ha terminado".

Este fin de semana, Rocío Flores compartía en un Storie en Instagram de la cuenta 'Un café con letras' que incitaba a la reflexión: "Llegamos sin nada y nos iremos con nada excepto lo vivido, lo compartido, lo amado, lo bailado, lo reído, lo disfrutado... Todo lo demás es prestado".

Imagen del Storie compartido por Rocío Flores en Instagram. @rotrece / INSTAGRAM

En el último episodio del documental, que se emitirá este miércoles 26 de mayo, Carrasco hablará de lo que significó para ella el paso de su hija por Supervivientes, tal y como se ha visto en el avance emitido este fin de semana.

Las imágenes han recordado un momento del reality en el que Rocío Flores llora y pide su madre la llame. Sin embargo, Rocío Carrasco aparta en ese momento la mirada del proyector. "No me hace bien ver esas imágenes porque sé que no es real", se ha explicado.

"¿De repente, cuando está aquí su madre es Olga y cuando se va a Supervivientes su madre soy yo?", se ha preguntado Carrasco.