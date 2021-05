IU y Podemos reclaman a Diputación una programación cultural propia que dé respuesta a municipios menores

"Venimos reclamando una política cultural propia de la Diputación de Málaga con y para estos pueblos. No se entiende que la programación de la Diputación de Málaga se programe, se desarrolle y se fomente de forma continua en el tiempo única y exclusivamente en la capital malagueña", han indicado.

Desde Adelante han señalado que "la Diputación es una administración pública que debe centrar su atención principal y preferentemente en los municipios de menos de 20.000 habitantes, sin embargo, y como venimos denunciando públicamente en estos últimos años, la atención que desde el equipo de gobierno de PP y Cs se está prestando a dichos municipios es manifiestamente insuficiente".

Al respecto, han lamentado que el Centro María Victoria Atencia, el Centro Cívico -"desterrados sus usos tradicionales para transformarlo en un espacio cultural"-, la Biblioteca Cánovas del Castillo o el nuevo centro Cultural la Malagueta, "completan la oferta cultural de Málaga ciudad, una ciudad con recursos económicos y materiales muy superiores a los del cualquier municipio menor de 20.000 habitantes".

"Mientras, otros edificios culturales, también propiedad de esta Diputación, se ceden a los municipios donde se ubican y se abandona la oportunidad de desarrollar una programación cultural propia en coordinación con dichos ayuntamientos, los espacios que se ubican en la capital gozan de una actividad constante", han manifestado en un comunicado.

La portavoz de la confluencia, Teresa Sánchez, ha subrayado que "no pretendemos que se cierren infraestructuras públicas, no pretendemos crear enfrentamiento ni división entre ciudadanos dependiendo del lugar donde vivan, para eso ya está el equipo de gobierno de PP y Cs; lo que queremos es precisamente cerrar esa brecha que existe entre la oferta cultural que la Diputación programa en la capital y la que no programa en los municipios menores".

Por eso, han pedido que los espacios culturales de los municipios "se llenen de cine, teatro, música, circo, exposiciones, etcétera, de forma coordinada entre la Diputación de Málaga y los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia".

La diputada Maribel González ha recordado, por su parte, que "el sector de la cultura "es uno de los más golpeados por la crisis derivada de la pandemia que vivimos", criticando que "hablan de reactivación económica pero olvidan al sector cultural que podría estar trabajando por la provincia si pusieran en marcha un circuito provincial para llevar la cultura a los pueblos; hablan de despoblación, pero no apuestan por hacer llegar derechos a la ciudadanía en los pueblos".

"Que rule la cultura, que llegue a cada rincón de la provincia, es el objetivo de esta iniciativa que traemos al Pleno, esta Diputación dispone de medios para ello", ha abundado.