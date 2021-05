Tres alumnas del Colegio Miravalles-El Redín ganan el certamen 'Vidiomas' de la Universidad de Navarra

20M EP

Las estudiantes de 1º de Bachillerato del Colegio Miravalles-El Redín de Pamplona Sofía Bergasa, Loreto Viñeta y Eugenia Moratinos han sido las ganadoras de la VIII edición del concurso 'Vidiomas' de la Universidad de Navarra con el vídeo realizado en inglés bajo el título 'Pamplona is waiting for you!'.