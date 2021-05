Karina valora en el 'Deluxe' la actuación de Blas Cantó en Eurovisión: "Espero que los eurofans no se enfaden conmigo"

Pese a que La 1 decidió no nombrar al formato Rocío, contar la verdad para seguir viva en la retransmisión de la segunda semifinal de Eurovisión, la postura de Mediaset es la opuesta: llevó a cuatro de los representantes europeos a la docuserie e incluso le han dedicado un espacio al festival en Sábado Deluxe.

Así, y tras repasar los últimos hechos acontecidos en Supervivientes, el programa terminó valorando la actuación de Blas Cantó. Y no lo hizo de cualquier manera, sino contando con la cantante Karina, que quedó segunda en Eurovisión 1971 con la canción En un mundo nuevo. Comenzó la artista recalcando que ahora hay muchos más eurofans que antes, y les pidió a estos que no se enfadaran con ella por manifestar su opinión.

"Blas Cantó ha cantado maravillosamente bien, divinamente, ha estado tranquilo y ha afinado fenomenal", comentó con visible entusiasmo. Sin embargo, no todo sería echar flores en el discurso de la intérprete: "A Televisión Española no le importa, no deberíamos de ir más. No ponen a buenos profesionales, por ejemplo, en escenografía. Me parece muy injusto".

Después, Karina desveló que su favorita era Suiza. Su delicada canción, Tout L'Univers, quedó en tercer lugar y además se utiliza como introducción en el documental de Rocío Carrasco. Sobre Italia, que se alzó como ganadora del certamen, reconoció que no le gustaba mucho su propuesta.

También aprovechó la artista para rememorar su participación en el festival, al que acudió con 24 años y acompañada de su pareja. Destacó la fiesta de después de la gala y recordó que, por su apariencia física, siempre pensaban que era británica en lugar de española. En conclusión, dijo que ir a Eurovisión es una experiencia maravillosa y que, en su caso, le ayudó mucho profesionalmente. "Y si quedas el último... pues te fumas un puro", bromeó.