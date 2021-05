Polémica en las redes por un gesto del cantante de Italia en el que parece estar drogándose en plena gala de Eurovisión

Este sábado tuvo lugar en Rotterdam la gran celebración de la música europea: Eurovisión 2021. El festival llegó tras un año de parón por la COVID-19 y lo hizo, como siempre, arrasando en Twitter. A los usuarios no se les escapa nada y prueba de ello fue este momento.

Ocurrió mientras los representantes de cada país conectaban por videollamada para anunciar los votos de sus ciudadanos. Este rato, con la sucesión de las cifras, puede ser un poco tedioso para algunos, pero no para los cantantes, que suelen mostrarse eufóricos y con un gran entusiasmo mientras se van desgranando los datos y van despuntando los favoritos.

Cada vez que le dan 12 votos a un país, enfocan a los intérpretes del mismo, y en una de esas ocasiones... pillaron a uno de los cantantes de Italia concentrado en lo que parece ser algo que poco tiene que ver con la música: haciéndose una raya. Además, y con la intención de que el acto no se viera -o no de una forma tan evidente-, el compañero que se encontraba sentado a su derecha le dio con la rodilla intentando que disimulara, aunque no sirvió de mucho.

Italia se postulaba como una de las grandes favoritas de la noche y finalmente ganó el certamen, poniendo el punto rockero con el grupo Måneskin, que defendió el tema titulado Zitti e buoni. La seña personal de la canción fue la guitarra eléctrica, y la banda que la interpretó se formó en 2016, aunque su popularidad llegó después de convertirse en subcampeona de X Factor Italia, en 2017.

Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovision pic.twitter.com/I6tI4Nu8zZ — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021

El italiano haciéndose una PCR. La seguridad ante todo. pic.twitter.com/wTOzpJvWFw — Coronavirus (@CoronaVid19) May 22, 2021

El de Italia qué hace con la nariz en la mesa xd????? (●__●)#Eurovision pic.twitter.com/vBKjg4SM2N — M. (@lactose_hater) May 22, 2021

Los colores de Italia: verde, rojo y, en medio, una raya blanca.#Eurovision pic.twitter.com/FaP4mofyOf — Harry sin estilo (Zorros fan acc) (@haloes123) May 22, 2021