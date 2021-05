Tu horóscopo diario: domingo 23 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 23 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás muy hábil con las palabras y dirás lo que realmente te interesa, algo que estás buscando desde hace tiempo como provocar una reacción en una persona concreta y averiguar por fin lo que piensa o lo que siente. Acertarás de pleno.

Tauro

Es probable que hoy descienda algo tu humor y que estés un poco susceptible con todo lo que te rodea y no ves más que negatividad por doquier. Pero eso no es justo y alguien te lo va a hacer ver de manera muy clara. Busca el lado más positivo de las cosas.

Géminis

No debes de tener en cuenta lo que hoy suceda ya que no tendrá repercusión más adelante en una relación personal o de pareja que pasa por un mal momento. Respira hondo y procura mostrar amabilidad y comprensión. Es la mejor opción.

Cáncer

Hoy te darás cuenta de que puedes cambiar el curso de algunas cosas que no te gustan de tu vida en este momento, solo es cuestión de fuerza de voluntad y de dar un salto de fe. Pero no puedes estar en las nubes para hacerlo, necesitas actuar cuanto antes.

Leo

Quizá no te apetezca mucho hacer deporte o cualquier clase de ejercicio porque te tienta la pereza y las ganas de no hacer nada, lo que en realidad no es muy conveniente para ti. Debes romper esa sensación y ponerte en movimiento cuanto antes.

Virgo

Hay cierta influencia hoy en todo lo que hagas en la que vas a pensar en el paso del tiempo y en cómo te afecta. Pero es importante que no te dejes llevar por ninguna clase de melancolía y simplemente te pongas a hacer cosas, cuanto más divertidas, mejor.

Libra

Cualquier decisión que tomes hoy respecto a cuidarte un poco más, controlar tu alimentación para que sea más sana y natural o dejar algún mal hábito, es algo que resultará bueno para tu futuro y que te alegrarás mucho de haberlo hecho cuando pase el tiempo.

Escorpio

Hoy respirarás con más tranquilidad porque mejora un tema económico en algún sentido y tendrás ganas de evadirte de algunos problemas familiares. No es necesario que te exijas tanto porque también necesitas divertirte y ver otros paisajes.

Sagitario

Te interesa hoy n o dejarte llevar por la tentación de una comida que sabes que no te sienta bien o de cualquier otra cosa que no es demasiado buena para tu organismo. Aléjate de cualquier forma de saltarte tus propias reglas en este tema.

Capricornio

Por fin llega un anoticia que esperabas hace tiempo y que tiene que ver con tu vida personal y no con la profesional. Será algo feliz, que te traerá alegría incluso si no lo vives en primera persona y le sucede a alguien a quien quieres mucho.

Acuario

Te alejas un poco de la tecnología y de todo lo que eso significa en tu vida porque quizá ha llegado un punto en el que toda esa información no te aporta nada más que un exceso de comentarios absurdos que te roban tiempo. Es una buena decisión.

Piscis

Una jornada que va a tener un poco de todo y que va a ser bastante entretenida y, en términos generales, agradable. Lo mejor que puedes hacer es tomártelo todo con mucha calma y descansar bastante. Tus aficiones te traerás momentos muy entretenidos.