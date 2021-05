'El programa de Ana Rosa' declara la guerra al documental de Rocío Carrasco

La emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco, titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha provocado una guerra abierta entre varios programas de Telecinco, pertenecientes a productoras diferentes.

El programa de Ana Rosa, de la productora Unicorn Content, se mantuvo desde los inicios crítico y distante con las declaraciones de Rocío Carrasco en favor de su hija, Rocío Flores, colaboradora del matinal que presenta la periodista Ana Rosa Quintana. La docuserie, que pertenece a la productora La Fábrica de la Tele, siempre había sido comentada en una de las secciones del programa, hasta esta última semana.

El pasado jueves, 20 de mayo, ninguno de los colaboradores hizo referencia alguna a la serie documental, como si no se hubiese emitido, y se dedicaron a hablar de otros temas del mundo del corazón y del reality Supervivientes, en el que participa Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores.

Hace unas semanas, la periodista Carlota Corredera, presentadora de Sálvame -que produce La Fábrica de la Tele-, lanzaba un dardo que muchos interpretaron como una indirecta a Ana Rosa Quintana: "Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla".

El presentador Jorge Javier Vázquez ha sido más directo y ha hablado abiertamente de "guerra" entre productoras. Ha sido un comentario de Ana Rosa Quintana sobre el comportamiento de Antonio Canales en Supervivientes lo que ha molestado al presentador.

"¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuando lo dice en la Palapa, que quiere quedar bien con Olga, o cuando lo dice aquí, que quiere quedar bien con La Fábrica de la Tele?", expresó Ana Rosa.

"¿Ana Rosa ha pronunciado La Fábrica de la Tele? Escucha, entonces esto ya es la guerra", ha comentado sin tapujos Jorge Javier Vázquez. Por su parte, Belén Esteban, colaboradora de programas de la misma productora, también ha expresado su malestar: "Ya sabéis que yo he trabajado con ella, la quiero y le tengo muchísimo cariño, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado absolutamente nada", ha opinado.