Polémica en EE UU por un instituto que retocó las fotos del anuario escolar para eliminar los escotes

Padres y madres de un grupo de estudiantes de secundaria en un instituto en Florida (EE UU) han exigido una disculpa al centro educativo después de que se editaran las fotos del anuario escolar para cubrir los escotes de las alumnas.

Tal y como recoge la cadena CBS, empleados del Bartram Trail High School, en la localidad de St. John, ordenaron que se retocaran más de 80 instantáneas en su anuario de 2021 porque eran "inapropiadas".

Todas las imágenes retocadas correspondían a alumnas, y la escuela está recibiendo acusaciones de sexismo, porque fotos de alumnos varones en bañador de competición no han sido modificadas.

Las familias han difundido las fotos en las que se ve cómo los escotes han sido cubiertos, incluso en casos en los que apenas se ve el comienzo del mismo.

La estudiante de noveno grado Riley O'Keefe declaró que se quedó atónita cuando vio que su atuendo había sido alterado en la edición impresa del anuario, especialmente porque había sido aprobado por la escuela antes de que le tomaran la foto.

Otra de las fotos retocadas. CBS

La madre de O'Keefe, Stephanie, declaró: "Ayer usó la misma camisa de nuevo, así que después de las clases, fuimos al instituto y preguntamos si entraba dentro de el código de vestimenta, y dijeron que sí".

"Entonces, mi siguiente pregunta fue: si la camisa entra en el código de vestimenta y es lo suficientemente buena para la escuela y su identificación escolar, ¿por qué no es suficiente para el anuario?", declaró la mujer.

Otras estudiantes dicen que la escuela los ha dejado sintiéndose "sexualizadas", alegando que los atuendos que llevaban no eran inapropiados de ninguna manera. "Me sentí segura ese día y me veía bien, con el código de vestimenta", dijo la alumna Zoe Iannone. "Cuando se lo envié a mi madre y todos lo vimos, me sentí muy sexualizada".

La escuela supuestamente les ha dicho a los padres que pueden solicitar un reembolso si no están contentos con el anuario. Pero una madre furiosa dice que recuperar su dinero no es suficiente. "Nuestras hijas merecen una disculpa", afirmó. "Les hacen sentir vergüenza por quiénes son", dijo.