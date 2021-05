Muere la madre de Ana Obregón a los 95 años

Este sábado, ha fallecido la madre de Ana García Obregón a los 95 años de edad, según ha confirmado la revista Hola. La familia habría pasado por momentos complicados con su ingreso hospitalario el pasado mes de abril.

Para la actriz, este bache fue "una vuelta al infierno rememorando los últimos meses que pasé allí viendo sufrir a mi niño", según confesó ella misma en sus redes sociales.

Sin embargo, conseguía superar este bache y volver a casa, algo que la propia Ana Obregón celebraba en las redes sociales con un emotivo vídeo junto a su padre, con quien había mantenido una historia de amor de casi 67 años.

"¡Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona) , sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú", declaró Ana Obregón.

"Mamá, que sepas que te tengo agarrada de las manos muy fuerte porque te necesito a mi lado más tiempo", escribió en Instagram durante el ingreso.

Tan solo una semana después del primer aniversario de la muerte de Aless Lequio, Ana Obregón se enfrenta a otro duro golpe de la vida teniendo que despedir a su madre.