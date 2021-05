Tania Llasera confiesa que fue víctima de maltrato con 18 años: "Acabé pensando que no era nadie"

El testimonio de maltrato que Rocío Carrasco cuenta en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva ha provocado un sinfín de reacciones por parte de muchos famosos, que han opinado sobre las duras declaraciones de la hija de Rocío Jurado. La presentadora Tania Llasera se ha sentido muy identificada con lo que Carrasco ha mostrado, ya que ella también fue víctima de malos tratos en el pasado: "Lo estoy viendo y me la creo. Lo que está contando es imposible inventárselo", ha asegurado.

En su opinión, Antonio David "tendrá su verdad también y no se puede ser objetivo al 100%, pero es importante que se hablen estos temas", ha manifestado.

Según ha confesado esta semana en declaraciones a los medios durante un acto promocional, la presentadora sufrió maltrato por parte de un novio. "Lo viví con 18 años, recién salida de casa, en la universidad. Era un novio extranjero", ha explicado.

"Yo no supe en ese momento lo que me estaba pasando", ha reconocido Llasera sobre aquel episodio de su vida.

"Ahora veo perfectamente que era un abuso psíquico y muy grave. Acabé pensando que no era nadie, arrinconada anímicamente, me acuerdo de tocar fondo y decir: 'No me vuelve a pasar esto'", se ha sincerado.

En su caso, la situación difiere mucho de la de Rocío Carrasco: "Yo no tengo hijos con él, yo no estoy casada con él, yo no estoy atada a esa persona. De hecho, no sé ni dónde está esa persona ni quiero saberlo", ha asegurado.