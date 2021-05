Eurovisión 2021: Nieves Álvarez repite por cuarta vez al dar los puntos del jurado español

La modelo y presentadora Nieves Álvarez volverá a ser la imagen de España a la hora de otorgar los puntos correspondientes a los países participantes en la gran final de Eurovisión este sábado.

Será la cuarta vez consecutiva que TVE deposite en Álvarez su confianza como portavoz para dar los puntos del jurado español a sus países favoritos en el certamen.

La presentadora de Flash Moda se dio a conocer a todos los eurofans en el festival de 2017, celebrado en Kiev, cuando el representante español Manel Navarro quedó en último puesto (26) con el tema Do it for your lover.

Álvarez continuó con esta labor en los festivales de 2018 y 2019, donde pronunció el comentado lapsus "from Granada of La Alhambra".

Otro lapsus eurovisivo que también fue muy comentado y recordado ocurrió en 2014, cuando Carolina Casado era la encargada de dar los puntos de España.

En el momento en que le tocaba anunciar el país destinatario de los ocho puntos de España, algo falló en la retransmisión y la presentadora estuvo varios segundos en silencio, que contribuyeron a que instantes después otorgara "oit points" (en lugar de "eight points") a Rumanía.

A partir de 2019, la organización del festival introdujo cambios en el anuncio de las votaciones para añadirle más emoción a la final y los portavoces encargados de dar la puntuación únicamente indican a qué país van los ansiados 12 puntos.