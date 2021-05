Ione Belarra lanza su candidatura a liderar Podemos: "No me conformo con ser minoría en el Gobierno"

La ministra de Derechos Sociales y aspirante a liderar Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que "no se conforma" con ser "fuerza minoritaria" en el Gobierno y su objetivo es situar a la formación morada como primer partido progresista del país, frente a aquellos que les tratan de dar por "muertos".

Y en esa meta para "crecer en votos" una condición indispensable es conseguir que se cumpla el acuerdo de gobierno con el PSOE "hasta la última coma", al subrayar que si Unidas Podemos fuera la formación mayoritaria en el Ejecutivo ya estaría derogada la ley mordaza, los "beneficios caídos del cielo" para las eléctricas y estaría aprobada desde hace mucho tiempo la ley de vivienda, con regulación del precio del alquiler.

Así lo ha trasladado en la presentación de su candidatura para convertirse como nueva secretaria general de Podemos, bajo el lema Crecer, y respaldada por los principales dirigentes del partido, entre ellos la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La principal candidata a liderar Podemos ha iniciado su intervención con palabras de agradecimiento al ex secretario general del partido Pablo Iglesias "por todo lo que ha dado" a este proyecto político. "Sin ti Podemos no se entendería", ha enfatizado la ministra para destacar que de él han aprendido durante su etapa al frente de la formación "lo más importante", que es "tomar el camino correcto" aunque "no sea el más sencillo".

A su vez, Belarra ha aseverado que esa lección que ha dejado Iglesias les permite "mirar el futuro" y avanzar en esta "herramienta" política "sencilla" pero "poderosa" que es Podemos. Por tanto, "van a estar a la altura" de esos millones de personas que confían en Podemos.

De momento, ha relatado, han demostrado que se puede gestionar la crisis de la Covid-19 de forma radicalmente diferente a la de 2008 y ha reivindicado que su espacio político está impulsando leyes "ambiciosas", como la normativa de Protección a la Infancia (ley Rhodes) y de Solo sí es sí.

Podemos en crecimiento, feminista y más "enraizado" en las CCAA

Sin embargo, ha enfatizado que "no se conforma" y que cuando dejó su trabajo de investigadora en la universidad pública hace siete años "no fue para gobernar en minoría" sino para "ganar las elecciones". De esta forma y gracias a Iglesias, la aspirante a dirigir Podemos ha pronosticado que están "en las mejores condiciones" para "retomar" ese objetivo de ser la "primera fuerza progresista".

Por tanto y conscientes de esa "fuerza" de la formación morada, Belarra ha descrito que algunos van a intentar decir que "están muertos" y, para contravenirles, se necesita un Podemos "más feminista", más "enraizado en los territorios y mayor apertura a la sociedad civil".