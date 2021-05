¿Con qué signo del zodíaco eres más compatible? Un nuevo libro lo revela

La astróloga británica Sasha Fenton está a punto de publicar The Magic of Astrology for Health, Home and Happiness ('La magia de la astrología para la salud, el hogar y la felicidad'), un libro en el que explica, entre otras cosas, cuáles son las mayores compatibilidades amorosas entre signos del zodiaco.

El Daily Mail ha publicado un avance de la obra de Fenton. Según esta astróloga, estas son las mayores compatibilidades en materia sentimental para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Aries (20 marzo-19 abril)

La mejor opción es signo de aire. Aunque estos son signos masculinos y extrovertidos, su extroversión es menos obvia que la de los signos de fuego, por lo que la competencia entre ellos sería menor. Las combinaciones ganadoras son Aries con Géminis y Leo.

Tauro (20 abril-20 mayo)

Los Tauro se llevan bien con muchos signos y tienen donde elegir. Los signos de agua son una buena opción, especialmente Cáncer, que comparte su interés por la tradición y las actividades creativas. Las combinaciones ganadoras son Tauro con Escorpio y Cáncer.

Géminis (21 mayo-20 junio)

Los Géminis necesitan mucho apoyo emocional, difícil de conseguir de otro Géminis. Cualquiera de los otros signos de aire, Libra o Acuario, combinan mejor. También puede haber una conexión exitosa con un signo de fuego. Las combinaciones ganadoras son Géminis con Aries y Libra.

Cáncer (21 junio-22 julio)

Un signo de agua como Piscis requiere mucha atención, lo que te encanta mostrar. De los signos de tierra, con Capricornio y Tauro encajan bien y Capricornio comparte su interés en los negocios. Virgo, sin embargo, no puede hacer frente a sus emociones. Las combinaciones ganadoras son Cáncer con Tauro y Piscis.

Leo (23 julio-22 agosto)

Los signos de aire son buenos socios, porque comparten tu fuerte impulso sexual y evitan que te aburras. El único signo de agua que te funciona es Escorpio ya que, como tú, pertenece a la cualidad fija, por lo que puedes encontrar la constancia que necesitas. Las combinaciones ganadoras son Leo con Acuario y Escorpio.

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Los signos de aire podrían funcionar bien debido a la forma lógica en que funcionan sus mentes. Los signos de agua operan en un nivel de emoción que es difícil de comprender para el Virgo. Las combinaciones ganadoras son Virgo con Sagitario y Géminis.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Aunque les encanta estar en pareja, su independencia puede conducir a una falta de capacidad para comprometerse. Podrían hacer una buena pareja con otro libra que comparta tu espíritu libre. Los signos de fuego generan una chispa eléctrica. Las combinaciones ganadoras son Libra con Géminis y Aries.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Aunque los signos de fuego te atraen, el único que funciona es Leo. Ambos son obstinados, ambos necesitan sentirse seguros y ninguno se marchará a menos que una relación se vuelva imposible. Los signos de tierra no deberían presentar ningún problema. Las combinaciones ganadoras son Escorpio con Leo y Capricornio.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Con los signos de aire encajarían bien, ya que podrían compartir ideas intelectuales. Los signos de tierra están demasiado arraigados, aunque Virgo podría ser una buena pareja intelectual. Las combinaciones ganadoras son Sagitario con Virgo y Géminis.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Podrían encontrar una relación exitosa entre los signos de tierra. Un compañero de signo de agua sería mejor, ya que su enfoque emocional equilibraría su practicidad. Combinaciones ganadoras son Capricornio con Escorpio y Tauro.

Acuario (21 enero-19 febrero)

Las relaciones con los signos de fuego podrían funcionar, especialmente Sagitario, cuyo intelecto y energía te fascinan e inspiran. Combinaciones ganadoras son Acuario con Leo y Sagitario.

Piscis (20 febrero-19 marzo)

Con cualquiera de los otros signos de agua habría entendimiento. Puedes formar amistades maravillosas con los Sagitario. Combinaciones ganadoras son Piscis con Sagitario y Escorpio.