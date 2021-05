Carolina Cerezuela repasa su carrera musical y habla sobre su relación con Carlos Moyá: "¡Es muy gamberro!"

A las puertas de celebrar su décimo aniversario con el tenista Carlos Moyá, con quien tiene tres hijos, y cumplidos seis años desde que decidiera iniciar un nuevo camino en el mundo de la música, Carolina Cerezuela ha repasado su trayectoria acompañada de Jaime Anglada, con quien forma el dúo Anglada Cerezuela, y ha desvelado cuáles son sus planes para celebrar estos 10 años al lado del padre de sus hijos en una entrevista con la revista Semana.

La cantante ha explicado que su "ilusión" era "hacer una fiesta con amigos", ya que su boda se caracterizó por ser un enlace muy íntimo y privado. Sin embargo, la situación sanitaria no acompaña por lo que "lo celebraremos él y yo mano a mano".

Sobre su marido ha señalado que es "muy positivo" y "muy familiar", ya que su profesión le obligaba a viajar continuamente y ahora "disfruta muchísimo de estar en casa", algo en lo que se compenetran muy bien. "¡También es muy gamberro!", ha revelado en la conversación con el mismo medio

Por otro lado, Cerezuela ha confesado que echa de menos ponerse ante las cámaras para rodar una serie o película, pero no se arrepiente de tomar la decisión de alejarse del mundo del cine para adentrarse en el de la música con el objetivo de enfocarse en sus hijos y "dar prioridad" al trabajo de Moyá.

"A día de hoy, la música es totalmente compatible con mi vida personal", ha apuntado, ya que sabe a ciencia cierta cuáles son sus horarios y cuánto tiempo va a pasar alejada de sus pequeños. En este sentido, se ha definido como una persona "extremadamente casera" que considera que su casa "es un rincón en el mundo donde me gusta despreocuparme".

Anglada Cerezuela está de estreno con su single Somos demasiados, que han definido como "un himno a la esperanza y al positivismo" con el que cree que las personas se identificarán. En este sentido, el dúo se ha mostrado a favor de pensar más en el "bien común" y menos "en uno mismo".

Llevan seis años trabajando codo con codo en lo que ha sido una experiencia muy positiva, señala Jaime Anglada, que afirma que ha pasado por un periodo en el que ha aprendido a "ceder cuando hay que ceder". Para él, este tiempo ha experimentado un "crecimiento honesto y maravilloso. Sin embargo, como en todas las relaciones, han pasado también por momentos complicados, pero nunca se les ha pasado por la cabeza la idea de separarse definitivamente.

Respecto a los continuos rumores sobre una posible relación amorosa entre ambos, la actriz se ha mostrado sorprendida porque aún no se entienda "la amistad entre un hombre y una mujer". "Si fuéramos pareja habríamos roto muchas veces y no existiría este dúo desde hace seis años", ha asegurado. Una afirmación en la que su compañero ha estado del todo de acuerdo: "Como pareja sentimental no hubiéramos funcionado nunca".