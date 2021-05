Tu horóscopo diario: sábado 22 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 22 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te haces una promesa de no volver a caer en un error y eso está bien, pero también saber perdonarte y no seguir dando vueltas al asunto. Quizá ahora veas más claro que es posible deshacer ese nudo en el que te encuentras. Hallarás una solución.

Tauro

Tendrás hoy la sensación de plenitud en muchos aspectos que hace tiempo necesitabas y que por fin te llega con intensidad en los sentimientos o en los momentos de intimidad que te traen mucho bienestar. Disfruta de todo ello sin pensar más.

Géminis

Hay emociones que debes de asumir y gestionar con calma, sin precipitación, y para eso quizá es mejor que te apartes del ruido de las redes sociales y te plantees seriamente lo que estás sintiendo. Paulatinamente sentirás que llega un cierto control.

Cáncer

No es necesario que muestres a las claras lo que piensas de un asunto con alguien de la familia porque no será una estrategia nada inteligente si quieres que todo salga a tu gusto y nadie te discuta. Deja que se vayan dando cuenta de todo por sí mismos.

Leo

Los amigos de la juventud e incluso alguno de la niñez te van a traer muy buenos recuerdos y ratos de conversación profunda y emotiva incluso si estás en una onda completamente distinta a la de ellos y ya no tienes demasiadas cosas en común. No lo desaproveches.

Virgo

No querrás saltarte hoy ninguno de los pasos que te has fijado para hacer un trabajo, quizá casero o relacionado con el hogar, que es quizá demasiado entretenido y te va a llevar mucho tiempo. Pero se impone ahora tu talante más organizado.

Libra

No será un día nada tenso en ningún aspecto y vas a aprovechar para tomarte tu tiempo en hacer lo que más te apetece, quizá simplemente ordenar tu espacio más cercano para sentirte con más comodidad o darte un paseo con alguien de tu confianza.

Escorpio

Los demás tienen pleno derecho a actuar como consideren oportuno, al igual que tu, así que no los critiques delante de nadie y mucho menos si se trata de algún grupo social o algo en lo que colaboras desinteresadamente. Tenlo en cuenta.

Sagitario

Un tono tranquilo y un poco desganado en muchas cosas, que quizá se anime por la tarde gracias a una llamada o al impulso que te da una persona querida que está bastante pendiente de tus necesidades. Dile lo mucho que lo valoras.

Capricornio

Estás muy pendiente de tu salud y eso es bueno si no llegas a caer en la obsesión y en estar todo el rato pensando que te pasa algo grave, porque no es cierto. El miedo solo te paraliza y no te deja ver con claridad, libérate de él.

Acuario

Contar públicamente algo del pasado que te hizo daño puede ser sanador si no lo utilizas para sentirte el centro de atracción, porque en ese caso puede que tu imagen se resienta más de lo que puedes creer. Busca el equilibrio entre todo eso.

Piscis

Debes darte un tiempo para volver a insistir con ciertas personas sobre un tema que todavía no te es muy favorable, porque esa insistencia puede que sea muy poco favorecedora de tus intereses. Debes de tenerlo muy en cuenta en este momento.